Finał "The Last of Us" za nami. Kłamstwo Joela będzie mieć olbrzymie konsekwencje

9. odcinek „The Last of Us” stopniowo i nieśpiesznie buduje napięcie - aż do swojego niezwykle intensywnego, mrocznego zakończenia. Joel i Ellie dostali trochę czasu dla siebie: dzielą się ze sobą sekretami, opowiadają o swoich uczuciach. Emocjonalnym punktem kulminacyjnym okazuje się ponure wyznanie Joela; po śmierci Sary bohater stracił motywację do życia. Dziewczynce udało się to zmienić. Nic dziwnego, że bohater pęka, gdy odkrywa prawdę: Świetliki zamierzają poświęcić dziewczynę w zamian za lekarstwo na infekcję maczużnika.



Dowiedzieliśmy się, że w Ellie rozwinął się unikalny rodzaj infekcji, który nie przejął kontroli nad jej układem nerwowym. Śmiercionośny szczep maczużnika identyfikuje ciało dziewczynki jako skażone, wobec czego nie próbuje na nim żerować. Plan Marlene od Świetlików polega na rozcięciu Ellie, wydobyciu z jej mózgu łagodnego szczepu kordycepsu, wyhodowaniu większej ilości i rozprzestrzenieniu na innych żyjących. W ten sposób każdy ocalałby mógłby się uodpornić; ludzkość nie byłaby dłużej dziesiątkowana.



Gdy Joel poznaje szczegóły tego planu, wpada w szał i zaczyna mordować. Pozbywa się wszystkich Świetlików, by mieć pewność, że żaden z nich więcej nie zagrozi Ellie. Gdy jest już po wszystkim, okłamuje Ellie, ukrywając przed nią swoje czyny.