TVP po raz pierwszy od 30 lat nie wyemituje rozgrywek UEFA Champions League

Na kilka dni przed rozpoczęciem Ligi Mistrzów, na portalu X Sebastian Staszewski opublikował wpis, który rozwiał wszystkie wątpliwości kibiców. Dziennikarz sportowy i redaktor naczelny w TVP Sport poinformował, że TVP nie uzyskało sublicencji do transmitowania Ligi Mistrzów. Gdzie zostaną zatem wyemitowane prestiżowe rozgrywki europejskich klubów? Okazuje się, że prawa do emisji posiada Polsat, jednak wszystkie mecze oglądać można jedynie za pośrednictwem płatnych kanałów stacji. Na ten moment nie wiadomo, czy Polsat zmieni swoją ramówkę - w środy, czyli zwyczajowych dniach, w których do tej pory TVP emitowało wybrane rozgrywki, na Polsacie oglądać można najnowsze programy stacji: "Temptation Island Polska" oraz "The Real Housewives. Żony Warszawy".