Od serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" nie można się oderwać. Oceniamy 2. odcinek

Jeżeli 2. odcinek serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" nie przekonał was do kontynuowania serii, to już nie wiem, co by mogło. Kolejny epizod jeszcze mocniej zgłębia tajemnicę Lipowa, coraz wyraźniej zarysowując sylwetki zarówno mieszkańców małego miasteczka, jak i głównej bohaterki. Okazuje się bowiem, że Weronika również ma pewien sekret.