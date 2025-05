Netflix pozazdrościł konkurencji - też ma swój polski rapowy program. Jest znacznie lepszy

Na początku marca bibliotekę Prime Video zasilił polski program "Rap Generation", którego Netflix najwyraźniej mu pozazdrościł. Streamingowy gigant dysponuje już co prawda podobną produkcją, mowa o dwóch sezonach amerykańskiej wersji rapowego formatu "Rhythm + Flow", jednak, jak wiadomo, polskich widzów najbardziej elektryzują historie z naszego podwórka. Z racji tego Netflix postanowił wyjść na przeciw subskrybentom z Polski, prezentując im 1. sezon "Nowego rozdania: Rhythm + Flow Polska".



Cel obu tych podobnych do siebie formatów jest w gruncie rzeczy jeden - wyłonienie najlepszego rapera lub raperki. Różnica jest taka, że "Rap Generation" to taki rapowy "Top Model", a "Rhythm + Flow" kładzie jednak większy nacisk na umiejętności. Dodatkowo w przypadku programu spod szyldu Prime Video zwycięzca był ograniczony do współpracy z Warner Music Poland, natomiast tytuł od Netfliksa gwarantuje laureatowi nagrodę pieniężną w postaci 500 tys. zł, z którą może zrobić, co mu się żywnie podoba.