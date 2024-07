Magdalena S. z "Love Island" zatrzymana za udział w wielkiej operacji przemytu narkotyków wartych miliony

S. zatrzymano na lotnisku w Heathrow za przemyt kokainy - miał on odbywać się w ramach wielkiej operacji narkotykowej. Zdaniem funkcjonariuszy uczestniczka polskiego bikini-reality miała czynnie pomagać zorganizowanej przestępczej grupie w rozpowszechnianiu ogromnych ilości substancji psychoaktywnych. Jak donosi „The Sun”, narkotyki o łącznej wartości nawet 53 mln funtów były rozprowadzane poprzez platformę Amazona. Nasza rodaczka miała komunikować się z członkami grupy za pośrednictwem jednego z zaszyfrowanych komunikatorów - najwyraźniej jednak niewystarczająco zaszyfrowanych, bowiem to właśnie wysyłane tam wiadomości zwróciły uwagę służb.



Magdalena S. przyznała się już do dystrybucji nielegalnych substancji (konkretnie” narkotyku klasy A”) czym zajmowała się podobno podobno w okresie od marca 2022 aż do maja 2023 r. Obecnie wciąż przebywa w areszcie, a grozi jej siedem lat więzienia, grzywna lub obie kary łącznie.



