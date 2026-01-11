REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło

Netflix z buta wjeżdża w nowy rok. Styczeń dopiero się rozkręca, a już dostaliśmy parę gorących premier. Za chwilę dojdą do nich kolejne - prawdopodobnie jeszcze gorętsze. W końcu "Łup" - dreszczowiec z gwiazdorską obsadą - już od dłuższego czasu wzbudza ogromne emocje.

Rafał Christ
łup netflix dreszczowiec co obejrzeć thriller
Ogólnie miłośnicy dreszczowców z subskrypcją Netfliksa nie mogą narzekać na nudę. Na start 2026 roku dostaliśmy przecież "O krok za daleko" - nową adaptację prozy Harlana Cobena. Jeszcze nawet nie zdążyliśmy się nią nacieszyć (wciąż dzielnie trzyma się w topce najpopularniejszych seriali platformy), a dołączyła do niej "Zabójcza przyjaźń", w której Tessa Thompson i Jon Bernthal podejrzewają się nawzajem o brutalne morderstwo. Innymi słowy: co tydzień dostajemy nowy, wciągający thriller.

Ta tradycja będzie kontynuowana, bo w najbliższych dniach bibliotekę Netfliksa zasili jeszcze "Łup". Tym razem jest to dreszczowiec pełnometrażowy, w którym policjanci z Miami znajdują w opuszczonej melinie miliony dolarów. Jak można się spodziewać, zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania. Fabuła staje się przez to przyczynkiem nie tylko do trzymania nas w napięciu, ale też serwowania mnóstwa scen akcji.

Netflix - co obejrzeć?

Już sam trailer rozpoczyna się, zapowiadając mroczny dreszczowiec, a potem przechodzi w widowiskową sensację. Użytkownicy Netfliksa nie mogą się więc doczekać tej wybuchowej mieszanki gatunkowej. Piszą o tym wprost w komentarzach pod udostępnionym przez platformę zwiastunem. Największy entuzjazm wzbudza w nim obsada i to nie ta pierwszplanowa. Bo - wiadomo - Ben Affleck i Matt Damon to klasa sama w sobie, ale w krótkim wideo, dosłownie na moment pojawia się twarz pewnego gwiazdora kina akcji.

To wręcz niesamowite. Podczas oglądania powyższego trailera wystarczyłoby mrugnąć w nieodpowiednim momencie, żeby Scotta Adkinsa przegapić. A jednak fani bezproblemowo wychwycili jego obecność i w komentarzach pod zwiastunem odmieniają nazwisko gwiazdora przez wszystkie przypadki, pisząc przy tym, że zasługuje na większą rozpoznawalność. Co tu dużo mówić - taka prawda.

Scott Adkins to ten gość, który kopał tyłki mając na sobie fat suit w "Johnie Wicku 4". Z mainstreamem dane mu jest jednak co najwyżej flirtować, bo jego poletkiem pozostaje kino akcji klasy B. Tam nie ma sobie równych. Jako rzeczywisty mistrz sztuk walk wszystkich rozkłada na łopatki. Użytkownicy Netfliksa mogli się o tym zresztą przekonać, bo przecież w 2024 roku rozpływali się nad "Panem Wypadkiem: Wakacjami zabójcy" z jego udziałem.

To był film na licencji, bo dotychczas miał okazję zagrać tylko w jednym originalu Netlfiksa. Choć pojawiał się na krótką chwilę, ze swoimi piruetami i widowiskowymi kopniakami udało mu się skraść trochę show. Nawet jeśli w "Łupie" też nie możemy liczyć na dłuższą jego obecność na ekranie, pewnie też pozostawi po sobie niezatarte wrażenie. Ale o tym przekonamy się w najbliższy piątek, 16 stycznia, kiedy film trafi na platformę.

Co obejrzeć w nadchodzącym tygodniu na Netfliksie do tego czasu? Dwa dni wcześniej w serwisie zadebiutuje "Siedem Zegarów Agathy Christie". To będzie hit! Bo przecież użytkownicy platformy uwielbiają bindżować kryminały. A ten zapowiada się nad wyraz smakowicie. Mówimy przecież o adaptacji prozy mistrzyni gatunku, która przenosi nas do 1925 roku. Podążamy w niej za młodą arystokratką, postanawiającą rozwiązać zagadkę morderstwa podczas wystawnego przyjęcia w wiejskiej rezydencji. Fani "Na noże" (a sądząc po wynikach trzeciej części serii, takowych wśród subskrybentów serwisu nie brakuje) będą na pewno zadowoleni.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista premier z tego tygodnia:

  • Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026
  • Monday Night Raw: 2026 06/01/2026
  • Jules 06/01/2026
  • Przyjęty 06/01/2026
  • Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026
  • Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026
  • WWE NXT: 2026 07/01/2026
  • Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026
  • Zabójcza przyjaźń 08/01/2026
  • Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026
  • Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026
  • Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 2 09/01/2026
  • Jak wytresować smoka 3 09/01/2026
  • It Ends With Us 09/01/2026
  • Rozgrywka 09/01/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Gimbap i Onigiri: Sezon 1 12/01/2026
  • The Boyfriend: Sezon 2 13/01/2026
  • Królowa flow: Sezon 3 14/01/2026
  • Bliźniacy 14/01/2026
  • Love Through a Prism 15/01/2026
  • Siedem Zegarów Agathy Christie 15/01/2026
  • The Upshaws: Część 7 15/01/2026
  • Miłość i strata 15/01/2026
  • Dodgeball: A True Underdog Story 16/01/2026
  • Łup 16/01/2026
  • Jak przetłumaczyć miłość? 16/01/2026
  • Od dzisiaj jestem człowiekiem 16/01/2026
Rafał Christ
11.01.2026 08:12
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixThrillery
