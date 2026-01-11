Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło

Ładowanie...

Ogólnie miłośnicy dreszczowców z subskrypcją Netfliksa nie mogą narzekać na nudę. Na start 2026 roku dostaliśmy przecież "O krok za daleko" - nową adaptację prozy Harlana Cobena. Jeszcze nawet nie zdążyliśmy się nią nacieszyć (wciąż dzielnie trzyma się w topce najpopularniejszych seriali platformy), a dołączyła do niej "Zabójcza przyjaźń", w której Tessa Thompson i Jon Bernthal podejrzewają się nawzajem o brutalne morderstwo. Innymi słowy: co tydzień dostajemy nowy, wciągający thriller.



Ta tradycja będzie kontynuowana, bo w najbliższych dniach bibliotekę Netfliksa zasili jeszcze "Łup". Tym razem jest to dreszczowiec pełnometrażowy, w którym policjanci z Miami znajdują w opuszczonej melinie miliony dolarów. Jak można się spodziewać, zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania. Fabuła staje się przez to przyczynkiem nie tylko do trzymania nas w napięciu, ale też serwowania mnóstwa scen akcji.

Netflix - co obejrzeć?

Już sam trailer rozpoczyna się, zapowiadając mroczny dreszczowiec, a potem przechodzi w widowiskową sensację. Użytkownicy Netfliksa nie mogą się więc doczekać tej wybuchowej mieszanki gatunkowej. Piszą o tym wprost w komentarzach pod udostępnionym przez platformę zwiastunem. Największy entuzjazm wzbudza w nim obsada i to nie ta pierwszplanowa. Bo - wiadomo - Ben Affleck i Matt Damon to klasa sama w sobie, ale w krótkim wideo, dosłownie na moment pojawia się twarz pewnego gwiazdora kina akcji.

To wręcz niesamowite. Podczas oglądania powyższego trailera wystarczyłoby mrugnąć w nieodpowiednim momencie, żeby Scotta Adkinsa przegapić. A jednak fani bezproblemowo wychwycili jego obecność i w komentarzach pod zwiastunem odmieniają nazwisko gwiazdora przez wszystkie przypadki, pisząc przy tym, że zasługuje na większą rozpoznawalność. Co tu dużo mówić - taka prawda.

Scott Adkins to ten gość, który kopał tyłki mając na sobie fat suit w "Johnie Wicku 4". Z mainstreamem dane mu jest jednak co najwyżej flirtować, bo jego poletkiem pozostaje kino akcji klasy B. Tam nie ma sobie równych. Jako rzeczywisty mistrz sztuk walk wszystkich rozkłada na łopatki. Użytkownicy Netfliksa mogli się o tym zresztą przekonać, bo przecież w 2024 roku rozpływali się nad "Panem Wypadkiem: Wakacjami zabójcy" z jego udziałem.

To był film na licencji, bo dotychczas miał okazję zagrać tylko w jednym originalu Netlfiksa. Choć pojawiał się na krótką chwilę, ze swoimi piruetami i widowiskowymi kopniakami udało mu się skraść trochę show. Nawet jeśli w "Łupie" też nie możemy liczyć na dłuższą jego obecność na ekranie, pewnie też pozostawi po sobie niezatarte wrażenie. Ale o tym przekonamy się w najbliższy piątek, 16 stycznia, kiedy film trafi na platformę.

Co obejrzeć w nadchodzącym tygodniu na Netfliksie do tego czasu? Dwa dni wcześniej w serwisie zadebiutuje "Siedem Zegarów Agathy Christie". To będzie hit! Bo przecież użytkownicy platformy uwielbiają bindżować kryminały. A ten zapowiada się nad wyraz smakowicie. Mówimy przecież o adaptacji prozy mistrzyni gatunku, która przenosi nas do 1925 roku. Podążamy w niej za młodą arystokratką, postanawiającą rozwiązać zagadkę morderstwa podczas wystawnego przyjęcia w wiejskiej rezydencji. Fani "Na noże" (a sądząc po wynikach trzeciej części serii, takowych wśród subskrybentów serwisu nie brakuje) będą na pewno zadowoleni.



Netflix - pełna lista premier z tego tygodnia:

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026

Monday Night Raw: 2026 06/01/2026

Jules 06/01/2026

Przyjęty 06/01/2026

Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026

Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026

WWE NXT: 2026 07/01/2026

Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026

Zabójcza przyjaźń 08/01/2026

Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026

Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026

Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026

Jak wytresować smoka 09/01/2026

Jak wytresować smoka 2 09/01/2026

Jak wytresować smoka 3 09/01/2026

It Ends With Us 09/01/2026

Rozgrywka 09/01/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Gimbap i Onigiri: Sezon 1 12/01/2026

The Boyfriend: Sezon 2 13/01/2026

Królowa flow: Sezon 3 14/01/2026

Bliźniacy 14/01/2026

Love Through a Prism 15/01/2026

Siedem Zegarów Agathy Christie 15/01/2026

The Upshaws: Część 7 15/01/2026

Miłość i strata 15/01/2026

Dodgeball: A True Underdog Story 16/01/2026

Łup 16/01/2026

Jak przetłumaczyć miłość? 16/01/2026

Od dzisiaj jestem człowiekiem 16/01/2026

Rafał Christ 11.01.2026 08:12

