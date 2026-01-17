REKLAMA
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?

Na Netfliksie właśnie pojawił się nowy dreszcowiec pełen akcji w gwiazdorskiej obsadzie. Prowadząc nas do finału swojej opowieści, twórcy "Łupu" lubią mylić tropy i wzbudzać nasze wątpliwości. Intryga nie jest co prawda tak zawiła, jak mogłoby się wydawać, ale i tak przyda się ją nieco rozjaśnić. Dlatego wyjaśniamy zakończenie filmu.

Rafał Christ
łup zakończenie o co chodzi netflix co obejrzeć
"Łup" zaczyna się od śmierci kapitanki wydziału narkotykowego. To jeden z najważniejszych wątków. Skupia się wokół pytania, kto zabił. Być może byli to członkowie kartelu, a może jednak ktoś z policjantów zdradził. Odpowiedzi na to pytanie stopniowo i metodycznie szuka reżyser Joe Carnaham, zamykając swoich bohaterów w ciasnej dziupli. Piątka gliniarzy z Miami utyka w niej razem ze znalezionymi 20 mln dolarów. Każdy ma powód, żeby coś sobie z tych pieniędzy uszczknąć. Tylko kto wyciągnie po nie rękę?

UWAGA! Dalsza część tekstu zawiera spoilery z filmu "Łup"

Oczywiście po drodze pojawia się znacznie więcej wątków, ale wszystkie prowadzą do tego, że cały nalot na dziuplę był prowokacją – misternie przygotowaną pułapką, której celem było ujawnienie zdrajcy w szeregach policji. Carnahan metodycznie wciąga nas więc w grę: urywa sceny, wraca do nich po czasie, podsuwa fałszywe tropy i nie pozwala do końca zaufać żadnej postaci. Choć twórcy nie czekają z ujawnieniem kart do ostatniej minuty, dojście do rozwiązania intrygi i tak wymaga cierpliwości.

Łup - wyjaśniamy zakończenie filmu Netfliksa

Za prowokacją stoi porucznik Dane (Matt Damon). Już na początku można się domyślić, że coś kombinuje, gdy każdemu ze współpracowników przekazuje inną informację na temat kwoty, jakiej mogą się spodziewać w dziupli. Kiedy w pewnym momencie ktoś dzwoni z poleceniem, by zabrać dokładnie 150 tysięcy dolarów i natychmiast zniknąć, staje się jasne, kto zdradził – detektyw Mike Ro. Bez odpowiedzi pozostaje już tylko kluczowe pytanie: kto zabił kapitankę?

Dane dzieli się swoimi podejrzeniami z najbliższym współpracownikiem i przyjacielem, sierżantem JD Byrne’em (Ben Affleck). Ten kontaktuje się z Mattym, kolegą z DEA, by zorganizować ewakuację. Do wozu wchodzą jedynie z Mike'em, a napięcie szybko sięga zenitu. Wkrótce wychodzi na jaw prawda: to właśnie Matty zabił kapitankę. Co więcej, z Mike'em chcieli zagarnąć pieniądze dla siebie. Dane i Byrne przewidzieli ten ruch i wyprzedzili zdrajców o krok. Nie udaje się jednak uniknąć brutalnej konfrontacji, która zamienia drugą połowę filmu w dynamiczne kino akcji.

Potem akcja się uspokaja, żebyśmy niczym w heist movie mogli dowiedzieć się, co stało się z pieniędzmi. Dwóm policjantkom jeszcze w dziupli udało się je przeliczyć (zgodnie z przepisami), po czym przewiozły ponad 20 mln dol. w bezpieczne miejsce, żeby można było sprawdzić czy się nie pomyliły. Co do centa, cała kwota się zgadza. Nikt nic sobie nie uszczknął, poza Mike'em wszyscy bohaterowie okazują się uczciwi.

Po dobrze wykonanym zadaniu Dane i JD wypijają piwo na plaży. Ostatnia scena ma znaczenie symboliczne. Raczą się napojem przy wschodzie słońca, a wcześniej wielokrotnie powtarzali, że najczęstszą radą, jaką słyszeli od zabitej kapitanki było, żeby przeżyć właśnie do wschodu słońca. Co więcej, gdy rozkoszują się kolejnym porankiem, po plaży biegnie dziewczynka. "Jackie, Jackie" - woła ją matka. Dokładnie takie samo imię nosiła kapitanka. Jakby jej duch ciągle czuwał nad głównymi bohaterami.


Rafał Christ
17.01.2026 09:01
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixThrillery
