Netflix wykręca niezłą akcję. Nie zaśniecie, póki nie odkryjecie, jak się kończy

Już w przyszłym tygodniu na Netfliksa wróci uwielbiany serial prawniczy. Jednakże tego samego dnia co 4. sezon "Prawnika z Lincolna" na platformie zadebiutuje kryminalna produkcja pełna akcji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że "Lwice" nas porwą i przykują do ekranu.

Rafał Christ
lwice serial akcji netflix co obejrzeć premiery
W styczniu Netflix stawiał na mroczne kryminały i thrillery. 2026 rok platforma rozpoczęła przecież od "O jeden krok za daleko" - nowej adaptacji prozy Harlana Cobena. Potem przyszła "Zabójcza przyjaźń", a następnie "Siedem zegarów Agathy Christie". Jakby tego było mało dostaliśmy jeszcze "Łup" w gwiazdorskiej obsadzie. Ale to przecież dobrze wiecie. Wymienione tytuły szybko zawróciły użytkownikom w głowach. Również w Polsce były, a nawet wciaż są hitami. Niektóre z nich ciągle dzielnie się trzymają w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie.

To już jednak za nami. A co przed nami? Luty na Netfliksie będzie miesiącem rozluźnienia. Dreszczowców i kryminałów też nie zabraknie, ale na platformie będzie rządzić akcja. Powraca przecież jeden z największych globalnych hitów platformy. Zanim jednak dostaniemy 3. sezon "Nocnego agenta", w serwisie pojawią się "Lwice". I nie, nie chodzi o "Special Ops: Lioness" od Taylora Sheridana.

Netflix - co obejrzeć?

Netfliksowe "Lwice" opowiadają historię pięciu kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji. Z tego właśnie powodu przebierają się za mężczyzn i napadają na bank. Niby dostały zastrzyk adrenaliny i z pokaźnym łupem mogą zaczynać nowe życie, ale pojawia się pewien problem. Po piętach depczą im teraz politycy, policjanci i gangsterzy. W dodatku nikt z nich nie podejrzewa, że może ścigać kobiety.

"Lwice" też oczywiście mają w sobie dużo z kryminału, ale już nawet po opisie fabuły widać, że nie będą tonąć w mroku, jak styczniowe szlagiery Netfliksa. Trzymającą w napięciu fabułę rozjaśnią elementami komediowymi i czystą, napędzaną adrenaliną akcją. Wygląda więc na to, że będzie to mieszanka wybuchowa, której trudno będzie się oprzeć. Szczególnie jeśli spojrzymy na kraj pochodzenia produkcji.

"Lwice" to serial francuski. A na polskich użytkowników Netfliksa francuska akcja działa jak magnez. Jak najęci oglądaliśmy dwie części "Zagubionej kuli", "AKA", "Dilera" czy "Ad Vitam". To były hity. Tym samym bardzo prawdopodobnym jest, że nadchodząca nowość również będzie cieszyć się sporym wzięciem. Ale o tym przekonamy się już po jej premierze. Trafi na platformę dokładnie 5 stycznia, w najbliższy czwartek. Składa się z ośmiu odcinków, więc nie zwlekajcie z jej odpaleniem. Im później zaczniecie, tym większa szansa, że zarwiecie dla niej nockę.

Nie warto czekać do późna z oglądaniem "Lwic" tym bardziej że tego samego dnia powróci serial, który też pewnie chętnie obejrzycie. Skąd to wiadomo? Nie bez powodu Netflix od ładnych paru lat ciągle zamawia jego kolejne sezony. Chodzi w końcu o 4. odsłonę "Prawnika z Lincolna", który będzie służył radą prawną z tylnego siedzenia swojego kultowego samochodu.

Do czwartku, kiedy to na Netfliksie wylądują "Lwice" i 4. sezon "Prawnika z Lincolna", jeszcze jednak daleka droga. Co oglądać do ich premiery? Jeśli nie macie jakichś zaległości do nadrobienia, bo 1. część 4. sezonu "Bridgertonów" łyknęliście już w dniu niedawnej premiery, to od wtorku na platformie będziecie mogli obejrzeć jeszcze "Królestwo zwierząt". To akurat tytuł na licencji, ale na pewno warto o jego premierze w serwisie wspomnieć. Dlaczego? W mediach społecznościowych widzowie raz po raz piszą, że to najlepsza rzecz od czasów "Breaking Bad". Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Mike Epps: Delusional 27/01/2026
  • Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1 29/01/2026
  • Między słowami 29/01/2026
  • Taniec na lodzie: Blaski i cienie 01/02/2026
  • Proud Mary 01/02/2026
  • All Saints 01/02/2026
  • Jew 01/02/2026
  • Ostrożnie z dziewczynami 01/02/2026
  • Maria Antonina 01/02/2026
  • Pewnego razu… w Hollywood 01/02/2026
  • Hancock 01/02/2026
  • Kości: Sezony 1-12 01/02/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Mo Gilligan: In The Moment 03/02/2026
  • Królestwo zwierząt: Sezony 1- 6 03/02/2026
  • Wyfrunięci 04/02/2026
  • Nowe oblicze Greya 04/02/2026
  • Pięćdziesiąt twarzy Greya 04/02/2026
  • Ciemniejsza strona Greya 04/02/2026
  • Czy to ciasto? Walentynki 04/02/2026
  • Prawnik z Lincolna: Sezon 4 05/02/2026
  • Lwice 05/02/2026
  • Zdemaskowani 05/02/2026
  • Mali agenci 3: Koniec gry 05/02/2026
  • Mali agenci 2: Wyspa marzeń 05/02/2026
  • Noe: Wybrany przez Boga 06/02/2026
  • Norbit 06/02/2026
  • Królowa szachów 06/02/2026
  • Salvador 06/02/2026
  • Co to będzie za ślub! 06/02/2026
  • Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain 07/02/2026
01.02.2026 08:43
Tagi: akcjaCo obejrzeć?Seriale Netflix
