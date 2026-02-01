Netflix wykręca niezłą akcję. Nie zaśniecie, póki nie odkryjecie, jak się kończy

Ładowanie...

W styczniu Netflix stawiał na mroczne kryminały i thrillery. 2026 rok platforma rozpoczęła przecież od "O jeden krok za daleko" - nowej adaptacji prozy Harlana Cobena. Potem przyszła "Zabójcza przyjaźń", a następnie "Siedem zegarów Agathy Christie". Jakby tego było mało dostaliśmy jeszcze "Łup" w gwiazdorskiej obsadzie. Ale to przecież dobrze wiecie. Wymienione tytuły szybko zawróciły użytkownikom w głowach. Również w Polsce były, a nawet wciaż są hitami. Niektóre z nich ciągle dzielnie się trzymają w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie.



To już jednak za nami. A co przed nami? Luty na Netfliksie będzie miesiącem rozluźnienia. Dreszczowców i kryminałów też nie zabraknie, ale na platformie będzie rządzić akcja. Powraca przecież jeden z największych globalnych hitów platformy. Zanim jednak dostaniemy 3. sezon "Nocnego agenta", w serwisie pojawią się "Lwice". I nie, nie chodzi o "Special Ops: Lioness" od Taylora Sheridana.

Netflix - co obejrzeć?

Netfliksowe "Lwice" opowiadają historię pięciu kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji. Z tego właśnie powodu przebierają się za mężczyzn i napadają na bank. Niby dostały zastrzyk adrenaliny i z pokaźnym łupem mogą zaczynać nowe życie, ale pojawia się pewien problem. Po piętach depczą im teraz politycy, policjanci i gangsterzy. W dodatku nikt z nich nie podejrzewa, że może ścigać kobiety.

"Lwice" też oczywiście mają w sobie dużo z kryminału, ale już nawet po opisie fabuły widać, że nie będą tonąć w mroku, jak styczniowe szlagiery Netfliksa. Trzymającą w napięciu fabułę rozjaśnią elementami komediowymi i czystą, napędzaną adrenaliną akcją. Wygląda więc na to, że będzie to mieszanka wybuchowa, której trudno będzie się oprzeć. Szczególnie jeśli spojrzymy na kraj pochodzenia produkcji.

"Lwice" to serial francuski. A na polskich użytkowników Netfliksa francuska akcja działa jak magnez. Jak najęci oglądaliśmy dwie części "Zagubionej kuli", "AKA", "Dilera" czy "Ad Vitam". To były hity. Tym samym bardzo prawdopodobnym jest, że nadchodząca nowość również będzie cieszyć się sporym wzięciem. Ale o tym przekonamy się już po jej premierze. Trafi na platformę dokładnie 5 stycznia, w najbliższy czwartek. Składa się z ośmiu odcinków, więc nie zwlekajcie z jej odpaleniem. Im później zaczniecie, tym większa szansa, że zarwiecie dla niej nockę.

Nie warto czekać do późna z oglądaniem "Lwic" tym bardziej że tego samego dnia powróci serial, który też pewnie chętnie obejrzycie. Skąd to wiadomo? Nie bez powodu Netflix od ładnych paru lat ciągle zamawia jego kolejne sezony. Chodzi w końcu o 4. odsłonę "Prawnika z Lincolna", który będzie służył radą prawną z tylnego siedzenia swojego kultowego samochodu.

Do czwartku, kiedy to na Netfliksie wylądują "Lwice" i 4. sezon "Prawnika z Lincolna", jeszcze jednak daleka droga. Co oglądać do ich premiery? Jeśli nie macie jakichś zaległości do nadrobienia, bo 1. część 4. sezonu "Bridgertonów" łyknęliście już w dniu niedawnej premiery, to od wtorku na platformie będziecie mogli obejrzeć jeszcze "Królestwo zwierząt". To akurat tytuł na licencji, ale na pewno warto o jego premierze w serwisie wspomnieć. Dlaczego? W mediach społecznościowych widzowie raz po raz piszą, że to najlepsza rzecz od czasów "Breaking Bad". Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Mike Epps: Delusional 27/01/2026

Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1 29/01/2026

Między słowami 29/01/2026

Taniec na lodzie: Blaski i cienie 01/02/2026

Proud Mary 01/02/2026

All Saints 01/02/2026

Jew 01/02/2026

Ostrożnie z dziewczynami 01/02/2026

Maria Antonina 01/02/2026

Pewnego razu… w Hollywood 01/02/2026

Hancock 01/02/2026

Kości: Sezony 1-12 01/02/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Mo Gilligan: In The Moment 03/02/2026

Królestwo zwierząt: Sezony 1- 6 03/02/2026

Wyfrunięci 04/02/2026

Nowe oblicze Greya 04/02/2026

Pięćdziesiąt twarzy Greya 04/02/2026

Ciemniejsza strona Greya 04/02/2026

Czy to ciasto? Walentynki 04/02/2026

Prawnik z Lincolna: Sezon 4 05/02/2026

Lwice 05/02/2026

Zdemaskowani 05/02/2026

Mali agenci 3: Koniec gry 05/02/2026

Mali agenci 2: Wyspa marzeń 05/02/2026

Noe: Wybrany przez Boga 06/02/2026

Norbit 06/02/2026

Królowa szachów 06/02/2026

Salvador 06/02/2026

Co to będzie za ślub! 06/02/2026

Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain 07/02/2026

Rafał Christ 01.02.2026 08:43

