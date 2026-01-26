REKLAMA
Uwielbiany serial wrócił na Netfliksa. Minęło prawie 10 lat

Zapowiada się wspaniały tydzień dla fanów produkcji o wampirach. Na Netfliksa wrócił kultowy serial, który w dniu premiery wzbudził szał wśród widzów i udowodnił, że popyt na mroczne fantasy wciąż jest żywy. Nawet teraz, po niemal dekadzie od finału, "Pamiętniki wampirów" wciąż są wymieniane jako jeden z najlepszych tytułów o tych nadprzyrodzonych i zniewalająco pięknych istotach.

Anna Bortniak
pamietniki wampirow na netflix minela dekada
Na dostępność "Pamiętników z wampirów" w Polsce zdecydowanie nie można było narzekać - amerykański serial dla młodzieży oparty o serię książek autorstwa L. J. Smith do tej pory można było obejrzeć w ramach abonamentu na platformach HBO Max i Prime Video. Mimo to produkcji wciąż brakowało na Netfliksie, i to przez długie lata. Po raz ostatni subskrybenci streamingowego giganta mieli okazję obejrzeć ją we wrześniu 2018 roku, bo właśnie wygasła licencja na udostępnianie serialu. Teraz, po niemal dekadzie, Netflix przywrócił "Pamiętniki wampirów" do swojej biblioteki, gdzie są już dostępne wszystkie sezony produkcji.

Pamiętniki wampirów znów dostępne w serwisie Netflix

"Pamiętniki wampirów" to produkcja stworzona przez Kevina Williamsona i Julie Plec, która zadebiutowała na amerykańskim kanale CW 10 września 2009 roku. Warto zapamiętać tę datę, bo właśnie wtedy rozpoczęło się istne szaleństwo wśród widzów na ten serial - 1. sezon zgromadził przed telewizorami średnio 3,60 miliona widzów i stał się najchętniej oglądanym serialem w stacji, zanim został wyprzedzony "Arrow".

Tak szerokie zainteresowanie produkcją odcinkową mogło mieć związek z premierą "Zmierzchu", który zadebiutował przecież niedługo wcześniej, w listopadzie 2008 roku, co wzbudziło wśród widzów apetyt na więcej produkcji o pociągających krwiopijcach. "Pamiętniki wampirów" wstrzeliły się zatem idealnie w harmonogram premier, stając się niejako zagrożeniem dla filmowych adaptacji serii książek Stephanie Meyer. Bo choć obie produkcje skupiają się na trójkącie miłosnym ze śmiertelniczką, to "Pamiętniki" kupiły fanów głębszą fabułą, akcją i interesującymi bohaterami, którzy mogli rozwijać się przez 8 sezonów.

Serial "Pamiętniki wampirów" koncentruje się na historii nastoletniej Eleny Gilbert (Nina Dobrev), mieszkanki Mystic Falls w Wirginii, która właśnie straciła rodziców w wypadku samochodowym. Dziewczyna zakochuje się w Stefanie Salvatore (Paul Wesley), 162-letnim wampirze, którego uważa za człowieka. Ich relacja staje się jednak coraz bardziej skomplikowana, gdy do miasteczka wraca Damon Salvatore (Ian Somerhalder), tajemniczy i niebezpieczny brat Stefana.

Historia głównych bohaterów rozgrywa się w otoczeniu nadprzyrodzonych stworzeń, takich jak wampiry, wilkołaki, czarownice i hybrydy, poruszając tematy miłości, zdrady i nieśmiertelności. Z biegiem czasu uniwersum "Pamiętników" zasiliły również inne produkcje, takie jak spin-off "The Originals" czy "Wampiry: Dziedzictwo".

Anna Bortniak
26.01.2026 08:52
Tagi: Pamiętniki wampirówSeriale Netflix
