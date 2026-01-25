Najlepsze horrory 2025 roku. Przerażające książki

Ładowanie...

Miłośnicy mrożących krew w żyłach serialowych i filmowych historii powinni rzucić okiem na najlepsze horrory w formie powieści. Tak się składa, że w 2025 roku pojawiło się sporo interesujących tytułów, które zachwyciły czytelników i warto je wyróżnić w zestawieniu tych najlepszych. Ranking jest oczywiście subiektywny i z pewnością mogłby pomieścić jeszcze więcej tytułów, ale ograniczyliśmy się tylko do 10. Oto lista TOP 10 najlepszych powieści-horrorów wydanych w 2025 roku.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Najlepsze książki-horrory 2025. TOP 10 książek, które warto przeczytać

To był nasz dom

Tytuł książki: To był nasz dom (We used to live here)

To był nasz dom (We used to live here) Autor: Marcus Kliewer

Marcus Kliewer Tłumaczenie: Aleksandra Żak

Aleksandra Żak Wydawnictwo: Otwarte

Otwarte Liczba stron: 343

343 Data 1. wydania: 20 czerwca 2024

20 czerwca 2024 Data wydania polskiego: 26 marca 2025

26 marca 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.4/10

Bohaterkami powieści "To był nasz dom" są Eve i jej dziewczyna Charlie. Pewnego dnia do ich starego domu na wzgórzu puka mężczyzna z rodziną, który twierdzi, że kiedyś był mieszkańcem posiadłości kobiet i chciałby pokazać swoim dzieciom miejsce, gdzie dorastał. Mimo wątpliwości, obcy zostają wpuszczeni do domu. Wkrótce okazuje się, że będą musieli oni zostać w nim nieco dłużej - śnieżyca odcina im bowiem jedyną drogę wyjazdową, a Eve i Charlie zostają zmuszone, by ich przenocować. Kiedy rano okazuje się, że Charlie zniknęła, Eve postanawia za wszelką cenę pozbyć się niechcianych gości.

Co żeruje nocą

Tytuł książki: Co żeruje nocą (What Feasts at Night)

Co żeruje nocą (What Feasts at Night) Autor: T. Kingfisher

T. Kingfisher Tłumaczenie: Dominika Schimscheiner

Dominika Schimscheiner Wydawnictwo: Sine Qua Non

Sine Qua Non Liczba stron: 208

208 Data 1. wydania: 13 lutego 2024

13 lutego 2024 Data wydania polskiego: 12 listopada 2025

12 listopada 2025 Ocena Lubimyczytać: 6.3/10

Alex Easton powraca w nowej powieści z cyklu "Co porusza martwych". Po wcześniejszych wydarzeniach mężczyzna marzy jedynie o tym, by odpocząć. Wybór pada na rodzinny dom w Gallacji, do miejsca zlokalizowanego wśród mrocznych lasów. Alex może jednak pożegnać się z relaksem - dowiaduje się bowiem o tym, że w posiadłości zadomowiło się stworzenie kradnące oddech. Mimo że nie wierzy on w porzekadła miejscowych, nie może dłużej ignorować tego, że nocą dręczą go nieprzyjemne wizje, a granica między rzeczywistością a koszmarem powoli się zaciera.

Sekret

Tytuł książki: Sekret

Sekret Autor: Sara Antczak

Sara Antczak Wydawnictwo: Filia

Filia Liczba stron: 272

272 Data wydania polskiego: 24 września 2025

24 września 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.5/10

Akcja powieści "Sekret" zaczyna się w niepokojących okolicznościach, gdy Iga odzyskuje przytomność i orientuje się, że znajduje się w piwnicy. Związana, obolała i przerażona dziewczyna zaczyna zastanawiać się, co się właściwie stało. Jej ostatnim wspomnieniem był wypad w góry z przyjaciółkami, ale nie wie dokładnie, co tak naprawdę wydarzyło się na wyjeździe. Tymczasem mężczyzna, który ją więzi, zaczyna grać z Igą w dziwną grę, zmuszając swoją ofiarę do przywoływania wspomnień, które wydają się jej obce.

Diabeł i Pani Davenport

Tytuł książki: Diabeł i Pani Davenport (The Devil and Mrs. Davenport)

Diabeł i Pani Davenport (The Devil and Mrs. Davenport) Autor: Paulette Kennedy

Paulette Kennedy Tłumaczenie: Ewa Skórska

Ewa Skórska Wydawnictwo: Akurat

Akurat Liczba stron: 352

352 Data 1. wydania: 22 października 2025

22 października 2025 Data wydania polskiego: 22 października 2025

22 października 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.8/10

Fani Shirley Jackson powinni zapoznać się z powieścią "Diabeł i Pani Davenport". Jej fabuła osadzona jest w Missouri w 1955 r. i skupia się na Lorettcie Davenport, przykładnej żonie Pete'a, wykładowcy na biblijnej uczelni i oddanej matce. Jej spokój zostaje zakłócony, gdy jedna ze studentek jej męża umiera w tajemniczych okolicznościach, a sama Loretta zaczyna słyszeć głosy zmarłych. Pete prędko uznaje, że jego żona została opętana przez diabła. Loretta postanawia jednak zasięgnąć pomocy u parapsychologa, który informuje ją, że nie potrzebuje pomocy egzorcysty - otrzymała bowiem dar. Rozwijające się zdolności zaczynają niszczyć jej pozornie idealne małżeństwo.

Kultor

Tytuł książki: Kultor

Kultor Autor: Artur Urbanowicz

Artur Urbanowicz Wydawnictwo: Czarna Owca

Czarna Owca Liczba stron: 760

760 Data wydania polskiego: 21 maja 2025

21 maja 2025 Ocena Lubimyczytać: 7/10

Artur Urbanowicz powrócił z nową powieścią. Tym razem skupia się ona na Straży Ochrony Rodziny, czyli fundacji, która zajmuje się pomaganiem ofiarom sekt. Pewnego dnia do bohaterów zwraca się o pomoc przedsiębiorca, który desperacko poszukuje swojej zaginionej córki. Trop prowadzi do tajemniczej społeczności z Suwalskiego Parku Krajobrazowego, którą dziewczyna badała ją w ramach swojej pracy magisterskiej. Od tamtej pory nie daje znaku życia. Bohaterowie zagłębiają się w działanie zboru, próbując odkryć, kim tak naprawdę jest jego guru.

W owczej skórze

Tytuł książki: W owczej skórze

W owczej skórze Autor: Paulina Cedlerska

Paulina Cedlerska Wydawnictwo: Filia

Filia Liczba stron: 336

336 Data wydania polskiego: 26 marca 2025

26 marca 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.2/10

Akcja powieści "W owczej skórze" rozpoczyna się tragicznym wydarzeniem na Mazurach, gdy wskutek ataku wilków ginie opiekunka. Jakiś czas później w Mikołajkach zjawia się Zuzanna Markiewicz, dziennikarka wraz z mężem i małą córeczkę, aby napisać o dramacie w mazurskim ZOO. Przed powrotem do Warszawy rodzina postanawia wybrać się na żagle. Kilka godzin później z jachtu nadany zostaje sygnał alarmowy, a gdy ratownicy lokalizują statek, na pokładzie znajdują jedynie dziewczynkę. Czy ta dziwna sytuacja może mieć związek ze śledztwem dziennikarskim Zuzanny?

Czarownictwo dla zbłąkanych dziewcząt

Tytuł książki: Czarownictwo dla zbłąkanych dziewcząt (Witchcraft for Wayward Girls)

Czarownictwo dla zbłąkanych dziewcząt (Witchcraft for Wayward Girls) Autor: Grady Hendrix

Grady Hendrix Tłumaczenie: Tomasz Bieroń

Tomasz Bieroń Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Zysk i S-ka Liczba stron: 468

468 Data 1. wydania: 14 stycznia 2025

14 stycznia 2025 Data wydania polskiego: 28 października 2025

28 października 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.7/10

"Czarownictwo dla zbłąkanych dziewcząt" skupia się na 15-letniej Nevie, która latem 1970 r. zostaje wysłana do rygorystycznego ośrodka Wellwood House. W tym przytułku dla "upadłych" dziewcząt ma urodzić dziecko i zapomnieć o tym, co się stało. Oprócz niej znajdują się również inne kobiety, ale nie wszystkie zamierzają milczeć. Kiedy Nevie tajemnicza bibliotekarka podsuwa Nevie starą księgę czarownic, dziewczyny zaczynają rzucać zaklęcia, budząc kobiecą siłę.

Hasi

Tytuł książki: Hasi

Hasi Autor: Beata Skrzypczak

Beata Skrzypczak Wydawnictwo: Vesper

Vesper Liczba stron: 432

432 Data wydania polskiego: 29 października 2025

29 października 2025 Ocena Lubimyczytać: 8.1/10

Horrorem w polskim klimacie jest powieść "Hasi". Jej akcja rozgrywa się w samym sercu Górnego Ślaska, gdzie znajduje się tytułowe osiedle górnicze. Kiedyś tętniło życiem, jednak dziś świat się dla niego zatrzymał. Kiedy mieszkańcy próbują prowadzić tam normalne życie, Alicja, Piotr, Hubert oraz Gerda wplątani w sieć niewyjaśnionych zjawisk, mierzą się dawnymi górniczymi legendami i tajemnicami, które zdają się ożywać.

Piekielne natchnienie

Tytuł książki: Piekielne natchnienie

Piekielne natchnienie Autor: Robert Grot

Robert Grot Wydawnictwo: Wydawnictwo Brda

Wydawnictwo Brda Liczba stron: 478

478 Data wydania polskiego: 4 października 2025

4 października 2025 Ocena Lubimyczytać: 8.1/10

Bohaterem "Piekielnego natchnienia" jest Antoni Siwecki, sfrustrowany i niedoceniany pisarz, który w końcu dostaje szansę, by odnieść sukces. Wena na kolejną powieść jednak nie przychodzi. Lecz kiedy widzi na ekranie komputera pytanie: "Jesteś pewien?", zaczyna doświadczać rzeczy, których nie sposób wytłumaczyć. Granice między rzeczywistością a fikcją zaczynają się zacierać, a Antek zostaje uwikłany w grę, która może nieść za sobą piekielne konsekwencje.

Diavola

Tytuł książki: Diavola

Diavola Autor: Jennifer Thorne

Jennifer Thorne Tłumaczenie: Ewa Ziembińska

Ewa Ziembińska Wydawnictwo: Muza

Muza Liczba stron: 352

352 Data 1. wydania: 26 marca 2024

26 marca 2024 Data wydania polskiego: 26 lutego 2025

26 lutego 2025 Ocena Lubimyczytać: 6.9/10

Anna, bohaterka powieści "Diavolo", nie przepada za rodzinnymi wakacjami. Podczas gdy jej brat oraz siostra umieją się dopasować, ona sama ma problem, by się w nich odnaleźć. Szczególnie kiedy wciąż słyszy wyrzuty na temat pracy w agencji reklamowej. Tym razem na wyjeździe pojawia się również nowy chłopak jej brata, ale nie jest to jedyna nowość. Rodzinne wakacje zaczynają zamieniać się w koszmar, kiedy okazuje się, że włoska willa, w której odpoczywają urlopowicze, ma mroczną przeszłość. W nocy słuchać w niej dziwne odgłosy, a mieszkańcy zaczynają rzucać w stronę rodziny niepokojące ostrzeżenia.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 25.01.2026 14:15

Ładowanie...