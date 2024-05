Ekipa robi film, który trafi do kin. Mniej chwalą się fabułą, ale mówią o gigantycznych pieniądzach

Ekipa Friza rozwija się bardzo mocno i konsekwentnie tworzy swoją solidną markę. Na kanale Karola Wiśniewskiego, założyciela grupy i jednego z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie, pojawiają się coraz to nowsze i jakościowe programy, takie jak "Próba miłości", "Za ile to zrobisz" czy seria "100 hejterów vs influencer". Friz stworzył także markę inspirowaną swoimi psami, "Cloudy & Stormy", w skład której wchodzą bajki dla dzieci, gra mobilna i lody. Wygląda na to, że Karol ma jeszcze ogrom pomysłów na tworzenie atrakcyjnych treści i trzeba przyznać, że realizuje je z wyjątkowym rozmachem i starannością. Nadszedł zatem moment, by wejść na nowy poziom tworzenia produkcji.