"Małpi biznes" to idealny serial na koniec wakacji. Naprawdę mnie odprężył

Dzięki Vince'owi, tempu, wykręconym postaciom i ciekawie prowadzonej narracji, ten serial to wręcz perfekcyjny, jakościowy „letniaczek” - niezobowiązujący, lekki, ale wciągający zarazem. Wszystko jest tu nieco przeszarżowane, momentami wręcz szalone; przy okazji jednak zabawne i sprawiające frajdę. No, ale nie mogło być inaczej. W końcu Bill Lawrence (znany z „Hożych doktorów” czy „Teda Lasso) połączył siły z powieściopisarzem Carlem Hiaasenem, słynącym w USA z opowieści o dziwakach, skandalach i dramatach, które „mogły rozegrać się tylko tutaj”, znaczy się - w Słonecznym Stanie. Rozgorączkowana akcja, szybkie dialogi i parada dziwaków to cechy charakterystyczne jego literatury, które są doskonałym materiałem do adaptowania na ekran. I rzeczywiście - cała ta historia wydaje się wręcz stworzona do telewizyjnego czy nawet kinowego formatu.