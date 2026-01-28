Zaginiony film z Reynoldsem i Dorocińskim jednak żyje. Premiera u ciebie w domu

Ładowanie...

Marcin Dorociński wyrobił sobie gigantyczną renomę na polskim, filmowym podwórku. Nie ma co owijać w bawełnę - to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy współczesny polski aktor, którego wkrótce zobaczymy w kultowej roli Stanisława Wokulskiego w "Lalce" Macieja Kawalskiego. Dorociński nie od dziś ma na swoim koncie występy za granicą - oprócz wspomnianego "Mission: Impossible" grał też chociażby w duńskim dramacie "Kobieta, która pragnęła mężczyzny", wojennej "Operacji Anthropoid" u boku Cilliana Murphy'ego i Jamiego Dornana, czy w brytyjsko-polskiej "303. Bitwie o Anglię". Jak się właśnie okazuje, Apple zdecydowało się przywrócić do życia nowy film z udziałem polskiego aktora.

Mayday jednak z premierą. Apple TV odkurza film z Dorocińskim

Trzy lata temu ogłoszono prace nad filmem "Mayday" - rozgrywającym się w czasie zimnej wojny thrillerem akcji. Głównym bohaterem historii jest pilot, który przeżywa katastrofę lotniczą na wrogim terytorium. Tym samym zostaje wplątany w międzynarodowy spisek szpiegowski oraz wielki konflikt z udziałem agenci wywiadowczych i globalnych graczy. W roli głównej występuje Ryan Reynolds, rola antagonisty przypadła Kennethowi Branaghowi, a niedługo później do obsady dołączyli m.in. Maria Bakalova, Clark Johnson, Lovell Adams-Gray oraz właśnie Marcin Dorociński. W czerwcu 2024 roku polski aktor zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z Reynoldsem, potwierdzające wspólne prace nad filmem.

Przez długi czas o projekcie nie było zbyt głośno, więc jego los pozostawał dla wielu nieznany, istniały nawet teorie, że trafił do kosza. Na szczęście okazało się, że jest zupełnie inaczej - Apple postanowiło odkurzyć "Mayday". World of Reel poinformowało, że film nie doczeka się premiery kinowej - trafi bezpośrednio do serwisu streamingowego Apple TV. Choć nie ma w tym momencie dziennej daty, przewidywanym momentem premiery filmu z Reynoldsem i Dorocińskim jest wrzesień 2026 roku.

Decyzja o premierze streamingowej zamiast kinowej budzi pewne kontrowersje. Sam osobiście zarówno rozumiem, jak i nie rozumiem, dlaczego ją podjęto. Rozumiem dlatego, że Apple, jak każda tego typu firma, kieruje się względami finansowymi, a niektóre większe tytuły, wypuszczone w ostatnim czasie przez Apple do kin, niezbyt się spłaciły ("Napoleon", "Zabierz mnie na księżyc"). To postawa zachowawcza, ale z perspektywy firmy - zapewne bezpieczniejsza i bardziej dostosowana do streamingowej strategii.

Nie rozumiem jednak, ponieważ zarówno na poziomie konceptu, jak i aktorstwa, ten film to w jakimś sensie samograj. Ryan Reynolds to aktor z gatunku tych, którzy przynoszą swoim filmom pieniądze oraz uwagę, niezależnie od jakości produkcji, w której występuje. Kino thrillerowo-wojenne sugeruje dodatkowo, że prawdopodobnie zobaczylibyśmy Reynoldsa w niekomediowej wersji, co umówmy się - przesadnie częste nie jest. Kenneth Branagh to również solidna firma, a polscy widzowie na pewno ucieszyliby się i zasilili kina na widok międzynarodowej produkcji z udziałem Marcina Dorocińskiego.

Biorąc to wszystko pod uwagę, prognozuję, że "Mayday" nie miałoby aż takiego ryzyka porażki, którego zapewne boi się Apple TV. Pozostaje zatem czekać najprawdopodobniej do września i przekonać się na własne oczy, czy premiera streamingowa to lepszy ruch niż wypuszczenie filmu do kin.

