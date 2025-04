Staśko o wyroku Wardęgi: odpowiedzialność za Pandora Gate poniósł tylko ten, kto ją nagłośnił

Katarzyna, która zgłosiła gwałt - została skazana szybciej niż jej oprawca. Nie za to, że kłamała w sprawie gwałtu - tego nikt nie sugerował. Za to, że rzekomo kłamała w sprawie "romansu". Prokuratura więcej czasu poświęciła temu, czy Katarzyna miała rzekomy romans, rozpytując świadków, czy jej nachylenie głowy było "romantyczne czy przyjacielskie", niż temu, czy doszło do gwałtu. Po wielu latach i decyzji Sądu Najwyższego, który wprost stwierdził, że automatycznie odebrano pokrzywdzonej wiarygodność - sprawa o przemoc wróciła do rozpatrzenia. Sprawca Ani, co do którego sąd stwierdził, że 14 lat się nad nią znęcał i ją zgwałcił - otrzymał pół roku więzienia. Dlatego większość osób po przemocy jej nie zgłasza. Wiedzą, że nie mają co liczyć na pomoc systemu. A mogą jeszcze zostać ukarane.