Dubiel w nowym filmie pokazuje rozmowę ze swoją mamą, która - jak można się domyślać - nie radzi sobie z całą sytuacją najlepiej. Dowiadujemy się też, w jaki sposób afera odbija się na jego bracie czy siostrze. Sam Dubiel płacze i prosi, żeby całą tę "nienawiść" kierować na niego, a jego bliskich zostawić w spokoju.



To, rzecz jasna, słuszny apel - samosądy i lincze, również te werbalne, nie powinny mieć miejsca, tym bardziej, że sprawą zajmuje się prokuratura; ostatecznie o ewentualnych winach orzeknie sąd. Biorąc jednak pod uwagę przedstawione przez Wardęgę dowody trudno uwierzyć, że Marcin Dubiel nie wiedział zupełnie o niczym. Można raczej przypuszczać, że najzwyczajniej w świecie nie rozumiał, że w jego otoczeniu dzieje się coś niewłaściwego. Jego nowy film jest naturalną, przygotowaną i wyreżyserowaną próbą ocieplenia wizerunku, obrony siebie i bliskich. Komentarze wskazują jednak, że mało kto to kupuje - internauci przypominają też twórcy, że swego czasu sam przyczynił się do "zniszczenia" Justyny Sukanek w sieci. Przypomnę, że Sukanek jako pierwsza zaczęła bić na alarm w kwestii pedofilskich zachowań Stuu. Było to trzy lata temu.



Czekamy na pierwsze rozprawy sądowe.