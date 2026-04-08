Tak się robi cliffhangery. Widzowie nie mogą przestać gadać o nowym thrillerze

Nowy thriller psychologiczny zadebiutował 18 marca. Z miejsca wciągnął użytkowników Apple TV, którzy najchętniej obejrzeliby go jednym ciągiem. Zamiast tego co tydzień dostają kolejne odcinki "Kobiet niedoskonałych" i za każdym razem chcą dyskutować na temat rozwoju fabuły.

Rafał Christ
"Kobiety niedoskonałe" korzystają ze spopularyzowanej przez "Wielkie kłamstewka" formuły wealthy women murder mystery (tajemnicze morderstwo w środowisku zamożnych kobiet). W serialu Apple TV śledzimy losy przyjaciółek, którymi wstrząsa śmierć jednej z nich. Morderstwo wystawia na próbę ich relację, bo w miarę rozwoju akcji na jaw wychodzą skrzętnie do tej pory skrywane sekrety. I robią to w taki sposób, że widzowie nie mogą oderwać się od ekranu.

Choć krytycy wcale nie uważają, żeby "Kobiety niedoskonałe" były chociażby przeciętne. Na Rotten Tomatoes thriller od Apple TV ma zaledwie 45 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie jednak twierdzą, że niezasłużenie. Regularnie co środę śledzą kolejne odcinki serialu, wciąż domagając się więcej. Każdy z epizodów powoduje u nich szok.

Kobiety niedoskonałe - opinie o thrillerze Apple TV

W końcu "Kobiety niedoskonałe" są skonstruowane, żeby szokować. Dlatego każdy z odcinków kończy się cliffhangerem. Niby to standard, ale rzadko kiedy te zawieszenia fabuły działają tak dobrze jak w tym wypadku. Najlepiej widać to po dzisiejszej premierze piątego, najnowszego epizodu. Media społecznościowe zalała bowiem fala zachwytów.

"Kobiety niedoskonałe" są tak dobre. Mój Boże...

"Kobiety niedoskonałe", ale doskonała telewizja

"Kobiety niedoskonałe" są aż zbyt dobre

- czytamy na X (dawny Twitter).

Co więcej, fani "Kobiet niedoskonałych" cały czas dopytują się innych użytkowników X, czy też serial oglądają. Ewidentnie mają w tym swój cel. Chcą o produkcji rozmawiać! Szczególnie po ostatnim odcinku, który dosłownie wbił ich w ziemię. Nie mogą się po nim pozbierać i pragną dzielić z kimś te emocje. W poniższym wpisie wprost pisze o tym jedna z internautek:

Jeszcze nie jest za późno, aby się przekonać, czy "Kobiety niedoskonałe" zasłużyły na te wszystkie zachwyty. Biorąc pod uwagę, jak według fanów jest wciągający, dotychczasowe pięć odcinków nadrobicie w trymiga. A potem z rozrzewnieniem będziecie wypatrywać nadchodzących w kolejne środy trzech ostatnich epizodów.

Rafał Christ
08.04.2026 19:19
