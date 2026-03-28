Apple TV pozamiatał. Doskonałe nowości na kwiecień 2026

Ładowanie...

Na platformie Apple TV w kwietniu będzie co oglądać. Serwis sporządził listę nowych i powracających seriali, które będą dostępne dla subskrybentów w nadchodzącym miesiącu, i nie ma co ukrywać - zapowiada się naprawdę ekscytująco. Na co zwrócić uwagę? Sprawdzamy.

REKLAMA

Apple TV - premiery na kwiecień 2026. Co obejrzeć?

REKLAMA

Znajomi i sąsiedzi, 2. sezon

Tytuł serialu: Znajomi i sąsiedzi (Your Friends and Neighbors)

Znajomi i sąsiedzi (Your Friends and Neighbors) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Jonathan Tropper

Jonathan Tropper Obsada: Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee

Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee Ocena IMDb: 7.7/10

"Znajomi i sąsiedzi" to serial kryminalny z elementami czarnej komedii. Jego bohaterem jest Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm), bogaty menedżer funduszu hedgingowego, który w wyniku sfingowanego skandalu zostaje zwolniony z pracy. W związku ze znacznym spadkiem przychodów, zaczyna włamywać się do domów swoich zamożnych sąsiadów, aby utrzymać się na dotychczasowym poziomie życia. Mieszkając w wynajmowanym mieszkaniu, zmaga się z napiętymi relacjami z byłą żoną Mel, swoimi nastoletnimi dziećmi oraz siostrą Ali.

W drugim sezonie Coop nadal okrada domy w sąsiedztwie. Problem pojawia się, w momencie gdy nowy sąsiad grozi mu ujawnieniem jego tajemnic, co naraża rodzinę głównego bohatwr na niebezpieczeństwo.

Margot jest spłukana

Tytuł serialu: Margot jest spłukana (Margo's Got Money Troubles)

Margot jest spłukana (Margo's Got Money Troubles) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: David E. Kelley

David E. Kelley Obsada: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman

"Margo jest spłukana" to wyczekiwana produkcja od Apple TV, która śledzi losy Margo (Elle Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie. Jest ona córką byłej kelnerki z Hooters (Michelle Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Nick Offerman). Kiedy okazuje się, że dziewczyna zostanie młodą matką, w obliczu sporych kosztów utrzymania i kolejnych wyzwań postanawia znaleźć sposób na życie.

Skutki uboczne

Tytuł filmu: Skutki uboczne (Outcome)

Skutki uboczne (Outcome) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 23m

1h 23m Reżyseria: Jonah Hill

Jonah Hill Obsada: Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer, Jonah Hill

Czarna komedia skupia się na Reefie Hawku (Keanu Reeves), hollywoodzki gwiazdor, który zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem. W związku z tym, że może ono zrujnować jego wizerunek i karierę, postanawia wyruszyć w duchową podróż i odnaleźć szantażystę. Jest wspierany przez swoich najlepszych przyjaciół - Kyle'a (Cameron Diaz), Xandera (Matt Bomer) oraz prawnika Iry (Jonah Hill).

Kartoteka policyjna, 2. sezon

Tytuł serialu: Kartoteka policyjna (Criminal Record)

Kartoteka policyjna (Criminal Record) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Paul Rutman

Paul Rutman Obsada: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala, Dionne Brown

Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala, Dionne Brown Ocena IMDb: 7.1/10

W Apple TV pojawi się również nowość w postaci kontynuacji "Kartoteki policyjnej". Fabuła produkcji skupia się na dwojgu śledczych - młodej kobiecie u progu kariery i wpływowym mężczyźnie, którzy angażują się w sprawę anonimowego zgłoszenia. Oboje walczą oni o sprawiedliwość, która przed laty została błędnie wymierzona.

Widow's Bay

Tytuł serialu: Widow's Bay

Widow's Bay Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Katie Dippold

Katie Dippold Obsada: Matthew Rhys, Stephen Root, Kate O'Flynn, Kevin Carroll

"Widow's Bay" skupia się na burmistrzu Tomie Loftisie (Matthew Rhys), który próbuje ożywić podupadające tytułowe miasteczko. Wszystko wydaje się być przeciwko niemu - na miejscu nie ma Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy uważają go za tchórza i twierdzą, że ich wyspa jest przeklęta. I kiedy już Loftis doprowadza do tego, że turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać, absurdalne opowieści zaczynają się urzeczywistniać.

Apple TV - pełna lista premier na kwiecień 2026

Terapia bez trzymanki, 3. sezon (kontynuacja) - od 1.04

Polowanie, 1. sezon (kontynuacja) - od 1.04

Kobiety niedoskonałe, 1. sezon (kontynuacja) - od 1.04

O jedno cię proszę, 2. sezon (kontynuacja) - od 3.04

Monarch: Dziedzictwo potworów, 2. sezon (kontynuacja) - od 3.04

For All Mankind, 5. sezon (kontynuacja) - od 3.04

Znajomi i sąsiedzi, 2. sezon - od 3.04

Skutki uboczne - 10.04

Margo jest spłukana, 1. sezon - od 15.04

Kartoteka policyjna, 2. sezon - od 22.04

Mój brat Minotaur, 1. sezon - 24.04

Widow's Bay, 1. sezon - od 29.04

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 28.03.2026 15:11

Ładowanie...