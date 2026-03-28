Apple TV pozamiatał. Doskonałe nowości na kwiecień 2026
Na platformie Apple TV w kwietniu będzie co oglądać. Serwis sporządził listę nowych i powracających seriali, które będą dostępne dla subskrybentów w nadchodzącym miesiącu, i nie ma co ukrywać - zapowiada się naprawdę ekscytująco. Na co zwrócić uwagę? Sprawdzamy.
Apple TV - premiery na kwiecień 2026. Co obejrzeć?
Znajomi i sąsiedzi, 2. sezon
- Tytuł serialu: Znajomi i sąsiedzi (Your Friends and Neighbors)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Jonathan Tropper
- Obsada: Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee
- Ocena IMDb: 7.7/10
"Znajomi i sąsiedzi" to serial kryminalny z elementami czarnej komedii. Jego bohaterem jest Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm), bogaty menedżer funduszu hedgingowego, który w wyniku sfingowanego skandalu zostaje zwolniony z pracy. W związku ze znacznym spadkiem przychodów, zaczyna włamywać się do domów swoich zamożnych sąsiadów, aby utrzymać się na dotychczasowym poziomie życia. Mieszkając w wynajmowanym mieszkaniu, zmaga się z napiętymi relacjami z byłą żoną Mel, swoimi nastoletnimi dziećmi oraz siostrą Ali.
W drugim sezonie Coop nadal okrada domy w sąsiedztwie. Problem pojawia się, w momencie gdy nowy sąsiad grozi mu ujawnieniem jego tajemnic, co naraża rodzinę głównego bohatwr na niebezpieczeństwo.
Margot jest spłukana
- Tytuł serialu: Margot jest spłukana (Margo's Got Money Troubles)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: David E. Kelley
- Obsada: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman
"Margo jest spłukana" to wyczekiwana produkcja od Apple TV, która śledzi losy Margo (Elle Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie. Jest ona córką byłej kelnerki z Hooters (Michelle Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Nick Offerman). Kiedy okazuje się, że dziewczyna zostanie młodą matką, w obliczu sporych kosztów utrzymania i kolejnych wyzwań postanawia znaleźć sposób na życie.
Skutki uboczne
- Tytuł filmu: Skutki uboczne (Outcome)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 23m
- Reżyseria: Jonah Hill
- Obsada: Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer, Jonah Hill
Czarna komedia skupia się na Reefie Hawku (Keanu Reeves), hollywoodzki gwiazdor, który zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem. W związku z tym, że może ono zrujnować jego wizerunek i karierę, postanawia wyruszyć w duchową podróż i odnaleźć szantażystę. Jest wspierany przez swoich najlepszych przyjaciół - Kyle'a (Cameron Diaz), Xandera (Matt Bomer) oraz prawnika Iry (Jonah Hill).
Kartoteka policyjna, 2. sezon
- Tytuł serialu: Kartoteka policyjna (Criminal Record)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Paul Rutman
- Obsada: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala, Dionne Brown
- Ocena IMDb: 7.1/10
W Apple TV pojawi się również nowość w postaci kontynuacji "Kartoteki policyjnej". Fabuła produkcji skupia się na dwojgu śledczych - młodej kobiecie u progu kariery i wpływowym mężczyźnie, którzy angażują się w sprawę anonimowego zgłoszenia. Oboje walczą oni o sprawiedliwość, która przed laty została błędnie wymierzona.
Widow's Bay
- Tytuł serialu: Widow's Bay
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Katie Dippold
- Obsada: Matthew Rhys, Stephen Root, Kate O'Flynn, Kevin Carroll
"Widow's Bay" skupia się na burmistrzu Tomie Loftisie (Matthew Rhys), który próbuje ożywić podupadające tytułowe miasteczko. Wszystko wydaje się być przeciwko niemu - na miejscu nie ma Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy uważają go za tchórza i twierdzą, że ich wyspa jest przeklęta. I kiedy już Loftis doprowadza do tego, że turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać, absurdalne opowieści zaczynają się urzeczywistniać.
Apple TV - pełna lista premier na kwiecień 2026
- Terapia bez trzymanki, 3. sezon (kontynuacja) - od 1.04
- Polowanie, 1. sezon (kontynuacja) - od 1.04
- Kobiety niedoskonałe, 1. sezon (kontynuacja) - od 1.04
- O jedno cię proszę, 2. sezon (kontynuacja) - od 3.04
- Monarch: Dziedzictwo potworów, 2. sezon (kontynuacja) - od 3.04
- For All Mankind, 5. sezon (kontynuacja) - od 3.04
- Znajomi i sąsiedzi, 2. sezon - od 3.04
- Skutki uboczne - 10.04
- Margo jest spłukana, 1. sezon - od 15.04
- Kartoteka policyjna, 2. sezon - od 22.04
- Mój brat Minotaur, 1. sezon - 24.04
- Widow's Bay, 1. sezon - od 29.04
Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Wrócił uwielbiany serial sci-fi od Apple TV. Recenzja 5. sezonu For All Mankind
- Apple TV przedłuża doskonałe sci-fi. To będzie ostatni sezon
- Mocarny thriller zawładnął Apple TV. Nie wierzę, że jest na faktach
- Jeśli nie oglądasz nowego dreszczowca, przegrywasz życie. Tak mówią widzowie
- Halo, Apple TV? Tu 2019. Chcę swój thriller o zamożnych kobietach z powrotem