To nie my oglądamy ten brutalny horror. Ten brutalny horror ogląda nas. Przekonacie się o tym na VOD

"In a Violent Nature" to po "Gdy rodzi się zło" i "Późnej nocy z diabłem" kolejny głośny horror, który do Polski dociera z opóźnieniem. W końcu to jedna z produkcji nie funkcjonującej na naszym rynku platformy Shudder. Dlatego właśnie, kiedy zagraniczni krytycy się nim zachwycali (78 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a w social mediach aż huczało od pochwał ze strony zwykłych widzów, myśmy mogli tylko liczyć, że jakiś rodzimy dystrybutor się tym tytułem zainteresuje.



Czemu "In a Violent Nature" tak bardzo przypadło wszystkim do gustu? Przecież opis fabuły nie zapowiada niczego specjalnego. Pasowałby wręcz do wielu (naprawdę wielu) slasherów. To w końcu historia grupy młodych ludzi, którzy w głębi lasu muszą zmierzyć się z psychopatycznym mordercą. W dodatku o nadludzkich mocach, bo mają do czynienia z bohaterem miejskiej legendy.