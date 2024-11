Tak szalonego polskiego filmu jeszcze nie widzieliście. Teraz obejrzycie go za darmo

Wiecie, jak to jest z polskim kinem historycznym? Zwykle przypomina szkolne pogadanki o narodowych bohaterach. Ostatnio coś się jednak zmieniło. Rodzimi twórcy bez zbytniego nadęcia zaczęli podchodzić do tematu. Przykład? Tarantinowski "Kos" z zeszłego roku, to przecież ostra gatunkowa jazda bez trzymanki. Jeszcze przed nim dostaliśmy natomiast "Niebezpiecznych dżentelmenów", w których czwórka wielkich artystów wplątuje się w intrygę kryminalną.



Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Witkiewicz, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski (tak, uczyliście się o nich w szkole) budzą się po ostrej (naprawdę ostrej) imprezie w Zakopanem. W swoim domku znajdują trupa. Próbują go ukryć przed stróżami prawa i dowiedzieć się, co zaszło poprzedniej nocy. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale też środowiskowych plotek. W miarę upływu akcji na swej drodze spotykają artystów, gangsterów i polityków. A nawet samego... Lenina.