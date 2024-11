Netflix postawił na krwawą łaźnię zamiast sportu. Tyson vs. Paul to dopiero początek

Walka Mike'a Tysona i Jake'a Paula nie jest pierwszym wydarzeniem sportowym transmitowanym na żywo na Netfliksie. Ten tytuł należy do emitowanego rok temu "The Netflix Cup". W jego ramach profesjonalnych golfistów i kierowców Formuły 1 połączono w pary, które zmierzyły się ze sobą w turnieju golfowym. Że jak? To śmierdzi freakowym show na kilometr. Dlaczego? Po co? Aaaa to byli bohaterowie "Formuły 1: Jazdy o życie" i "Za jednym zamachem". Te "zawody" miały więc na celu dodatkową promocję programów platformy.



Wydarzenie pokroju "The Netflix Cup" mogło budzić zdziwienie subskrybentów platformy, bo przecież jeszcze w 2018 roku Netflix zapierał się, że nie będzie transmitować wydarzeń sportowych na żywo. Jak twierdziła Maria Ferras, szefowa rozwoju na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, serwis nie mógłby nic dodać do sposobu, w jaki robi to telewizja. A jednak cztery lata później, usługa postanowiła zmienić swoje podejście. Zaczęła szukać treści sportowych dla siebie i walczyła nawet o prawa do pokazywania turniejów tenisowych i zawodów surferskich.