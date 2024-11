Mike Tyson vs. Jake Paul: Netflix to największy przegrany tej walki

Pierwsze problemy z transmisją walki pojawiły się jeszcze zanim gwiazdy wieczoru wyszły na ring. Jak to na podobnych wydarzeniach zazwyczaj bywa, wcześniej widzowie mogli obejrzeć jeszcze inne starcia. Mogliby, gdyby znaleźli kartę wydarzenia na platformie. Na Redditcie pojawił się wątek: "Dlaczego Mike Tyson vs. Jake Paul nie wyświetla się na stronie głównej Netfliksa?". Jego autor wyrażał zdziwienie, że serwis postanowił ukryć to wydarzenie. A to po prostu serwery były przeciążone.