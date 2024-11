Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości platformy, w tym długo wyczekiwany serial sci-fi

Kryminał na weekend? Lepiej trafić nie mogliście. "Duchy w Wenecji" to trzecia już adaptacja prozy Agathy Christie zrealizowana przez Kennetha Branagha. Wpadła do serwisu razem z pierwszą - "Morderstwem w Orient Expressie". Chyba nie trzeba was przekonywać do podwójnego seansu, prawda? Fani gatunku na pewno zawiedzeni nie będą.