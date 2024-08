Co słychać w Max? W TOP-ce królują przede wszystkim nowe odcinki popularnych produkcji. Widzowie chętnie wybierają najnowszy sezon programu "Hotel Paradise Extra", a także nowe odcinki serialu kryminalnego "Odwilż" (pierwszy epizod jest już w serwisie, każdy kolejny będzie pojawiał się co piątek). Jeśli polskie produkcje was nie interesują, wśród najpopularniejszych pozycji w TOP-ce z pewnością znajdziecie coś dla siebie - mam na myśli świetnie filmy, w tym "Obsesję", oscarową "Anatomię upadku" czy "Furiosę: Sagę Mad Max". Na co oprócz wymienionych tytułów warto rzucić okiem? Wybieramy najciekawsze nowości na weekend.