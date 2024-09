Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 świetnych nowości

"Święto wiosny z 2022 roku, to hiszpański dramat w reżyserii Fernando Franco. Film opowiada historię Laury, która przeprowadza się do Madrytu, by rozpocząć studia. Spotyka tam Davida, młodego mężczyznę z porażeniem mózgowym. Między nimi rozwija się nietypowa relacja, która staje się okazją do refleksji nad intymnością, cielesnością i granicami troski.