Max: co obejrzeć w weekend? Porcja TOP nowości wylądowała w serwisie

Horror "Niepoczytalna" opowiada historię młodej kobiety, która zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym wbrew swojej woli. Nie wie jednak, czy to, co ją spotyka, dzieje się naprawdę, czy jest to jedynie jej utwór wyobraźni. Kiedy okazuje się, że nikt nie chce jej pomóc, musi wziąć sprawy w swoje ręce i wkroczyć do akcji.