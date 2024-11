"Stamtąd" - kiedy 4. sezon? Aktorzy zdradzili informacje o planowanej liczbie serii

Tak czy inaczej, ogłoszenie „czwórki” to tylko formalność - nikt o zdrowych zmysłach nie pogrzebie cenionego projektu na takim etapie rozwoju. Choć MGM+ milczy, obsada liczy na nowe epizody, sugerując nawet, ile sezonów w sumie mają w planach twórcy. Podczas sesji &A na Instsagramie Pegah Ghafoori, serialowej Fatimy, usłyszeliśmy sugestię, że twórcy planują pięć sezonów „Stamtąd”, a konkretne informacje o „czwórce” usłyszymy w najbliższych tygodniach. Od siebie dodam, że pięć serii to zazwyczaj optymalna liczba, która pozwala opowiedzieć kompletną historię, jednocześnie nie robiąc z produkcji tasiemca i nie wymuszając na twórcach generowania coraz to mniej sensownych konceptów fabularnych.



Do tej pory - od 2022 - nowe rozdziały tej opowieści ukazywały się co rok i kilka miesięcy. Zakładając, że tendencja zostanie podtrzymana, 4. sezon pojawi się pod koniec 2025 r. lub na początku 2026. Gdy tylko dowiemy się czegoś konkretnego, od razu was o tym poinformujemy.