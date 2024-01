Hipnotyzujący film, w którym młody aktor przyćmił dwie legendy. Oto ludzki dramat obleczony w kicz

„Obsesja” to kino, które lubi dziwić. Z jednej strony mamy do czynienia z jednym z najbardziej bezpośrednich, momentami wręcz zastanawiająco banalnych obrazów Haynesa (kilka metafor może poszczycić się głębią kałuży), z drugiej - jak wspominałem - mówimy też o tytule wielowarstwowym, momentami nieoczywistym i otwartym na interpretacje.



„May December” to przede wszystkim - w mojej opinii - egzystencjalny dramat w powłoce brukowca. A zatem: trudna, inspirowana wstrząsającymi faktami historia zamknięta w ramy kampu, humoru i rozmaitych niezręczności. Reżyser odpalił działa w wielu kierunkach: dostaje się filmowej branży, tabloidyzacji, sępiej szerokiej publice, celebryckiej obłudzie. Twórca wykorzystuje wspomniane kontrastowe elementy, by zadrwić z siebie i podważyć własną (a przy tym: innych twórców przekonanych o własnym potencjale psychoanalitycznym) wiarygodność. A przy okazji wymierzać ciosy oraz zwrócić uwagę na kolejny rozdźwięk, mianowicie: pomiędzy tym, co naprawdę dzieje się na ekranie, a tym, w jaki sposób na to reagujemy.



Na szczęście na żywo działa to sprawniej i ciekawiej, niż prezentuje się „na papierze”: gdy głośna, melodramatyczna muzyka zderza się z zupełnie niepasującą do niej sceną, łatwo zareagować śmiechem, który - biorąc pod uwagę ekranowe wydarzenia - często okazuje się być reakcją zwyczajnie nie na miejscu. A to tylko jedno z kilku źródeł niedogodności: Haynes nieustannie lawiruje między tonalnymi skrajnościami, skrupulatnie budując u widza poczucie dyskomfortu. „Obsesja” jest niewygodna, wywołuje rozbawienie, współczucie, frustrację i poczucie zagubienia. Nie odkrywa przed nami jednej, ostatecznej prawdy. Sądzę jednak, że zachęca do indywidualnej eksploracji.