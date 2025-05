Wszyscy gadają o Furiozie, a najlepszych filmów o kibolach nie da się nigdzie obejrzeć

Ludzie w internecie pokłócą się o wszystko. Nawet o "Furiozę". Ostatnio rozgorzała na jej temat gorąca dyskusja z racji emisji na antenie TVP. Część obywateli uznało za marną prowokację, przez co nikt nie sprzecza się o jakość rodzimej produkcji. Problem leży w powodach politycznych i zbliżających się wyborach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które po prostu pominę. Celem tego tekstu jest bowiem zwrócenie uwagi na fakt, że - choć polski film uważam za całkiem dobry - nigdzie nie można w naszym kraju legalnie obejrzeć znacznie lepszych opowieści o kibolach.



Bo wiecie, jak to jest: płacimy krocie za dostęp do kilku platform streamingowych, w których treściach idzie się pogubić. A gdy chce się obejrzeć coś konkretnego, to w najlepszym wypadku trzeba za to dodatkowo zapłacić, a w najgorszym - nigdzie tego nie ma. Widz dochodzi wtedy do wniosku, że może jednak czas przeprosić się z nośnikami fizycznymi. Ale! Zamówienie DVD czy Blu-raya to co prawda chwila, ale zanim kurier pojawi się z nim u naszych drzwi, ochota na obejrzenie danego tytułu dawno mija.