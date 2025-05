Jeszcze zarwiecie nockę dla nowego thrillera Prime Video

To dość zaskakujące, że "Fachowiec" ponownie rozgościł się na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Owszem, rodzimi użytkownicy uwielbiają filmy akcji z Jasonem Stathamem, ale w zeszłym tygodniu na platformę Amazona wleciało "100 dni do matury". Polski film z influencerami z Ekipy i Genzie brzmi jak coś, co powinno się utrzymywać na szczycie topki serwisu bardzo długo. A jednak spędziło tam tylko parę dni i spadło już na drugą pozycję.



Nie należy się jednak do tego rozstawienia przyzwyczajać, bo za chwilę w zestawieniu dojdzie do przetasowań. W końcu zaledwie chwilę temu na Prime Video wleciała "Lepsza siostra". A jest to adaptacja bestsellerowej powieści Alafair Burke o siostrach z dwóch różnych światów. Podczas gdy Nicky walczy z nałogami i ledwo wiąże koniec z końcem, Chloe opływa w luksusach u boku męża - wziętego adwokata, który zostaje zamordowany. Śledztwo w sprawie jego śmierci wydobywa na światło dzienne sekrety z przeszłości głównych bohaterek.