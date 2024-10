To połączenie nie miało prawa się udać. A jednak - nowy film na Max to prawdziwy fenomen

Filmowa "tajemnica" wsiąka w każdy aspekt życia Sam, pozostawiając po sobie widoczne i niewidoczne ślady. Przemoc, której doświadczała, rozprzestrzenia się, wpływając na osoby, na których zależy bohaterce - rzecz jasna, kobieta reaguje w określony sposób czy odtwarza pewne wzorce całkowicie niezamierzenie. Sam musi nieustannie walczyć, starać się, pilnować; chce zachować swój komediowy wizerunek i nie dopuścić, by to, na czym jej zależy, legło w gruzach. Podejście reżyserki do tej kruchej tematyki jest zarówno delikatne, jak i stanowcze i konkretne, co ułatwia widzom głębsze zanurzenie się w problem. Mówiąc o samoakceptacji, potrafi zainspirować. Chyba nie muszę pisać, jak wielka to wartość.



Twórczyni udało się uniknąć klisz i stereotypów, by zamiast nich zaprezentować świeższe spojrzenie i narracyjne przeskoki tonacyjne, które rezonują z widzem i podbijają wydźwięk, zamiast go osłabiać czy rozwadniać. Przy okazji unika melodramatyzmu. Więcej takich filmów, proszę. Miejmy nadzieję, że Ally Pankiw rozgląda się już za kolejnym projektem.