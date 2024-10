Ten kinowy hit wywołał mnóstwo sporów i kontrowersji. Już dziś możecie obejrzeć go w domu

„It Ends With Us” to amerykański dramat romantyczny w reżyserii Justina Baldoniego na podstawie scenariusza Christy Hall. Obraz adaptuje powieść Colleen Hoover z 2016 r. i skupia się na Lily Bloom (Blake Lively), która ma za sobą traumatyczne dzieciństwo, ale udało jej się z nim uporać. Po wszystkim wraca do Bostonu i przygotowuje się do spełnienia swojego największego marzenia: otwarcia własnej kwiaciarni. Siedząc na dachu mieszkalnego kompleksu spotyka neurochirurga Ryle’a, który mieszka na najwyższym piętrze. Wpadają sobie w oko, rzecz jasna, jednak z czasem - mimo uczucia - kobieta zaczyna dostrzegać inną stronę Ryle’a, która przypomina jej o relacji jej rodziców. Gdy do tego na horyzoncie pojawia się Atlas, pierwsza miłość Lily, sprawy komplikują się jeszcze bardziej.



Brzmi jak klasyczne romansidło, mówimy jednak o filmie, w którym istotną rolę odgrywa krąg przemocy domowej. Sposób, w jaki film o niej opowiada, wywołał sporo dyskusji i kontrowersji, ostatecznie jednak najwięcej zarzutów dotyczyło faktu, że film nie wie, czym chce być, więc miota się w różnie strony, przez co ostatecznie traci głębię.