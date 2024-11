Max: co obejrzeć w weekend? Cenione klasyki i genialne nowości - TOP 5

Max rozpoczął listopad z przytupem, a wśród debiutujących produkcji z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Na szczególną uwagę zasługuje film "Bad Boys: Ride or Die", który do niedawna można było obejrzeć w kinach. Oprócz tego nie można przegapić takich tytułów jak "Susza 2: Force of Nature", kultowy "Pocałunek wampira" czy też uwielbianą przez najmłodszych, i tych trochę starszych, animację "Kung Fu Panda". Co poza tym? Oto TOP 5 nowości w Max, na które warto rzucić okiem w ten weekend.