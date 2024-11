Olejcie te wszystkie horrory. To po tym thrillerze nie mogłam zasnąć

Pisząc te słowa, czuję ekscytację, bo już dawno żaden serial nie wzbudził we mnie takich emocji jak "Długa noc". I chociaż polecałam już sporo produkcji na weekend, to tym razem ta będzie wyjątkowa. A to z tego powodu, że tytuł Richarda Price'a i Stevena Zailliana trafił do mojej ścisłej TOP-ki najlepszych z najlepszych. Dlatego jeśli przypadkiem czytacie to w halloweenowy weekend, a na krwawe horrory w ogóle nie macie ochoty, to rzućcie okiem na tę propozycję. Myślę, że przepadniecie w niej tak jak ja.