Max: seriale na 2025 r. Wielka zapowiedź: nowa „Gra o tron”, „The Last of us”, „Peacemaker”, „Biały lotos” i inne

Najbliższą z premier jest „Diuna: Proroctwo”, która zobaczymy w nocy z 17 na 18 listopada. Niestety nie znamy jeszcze dat debiutów większości pozostałych produkcji.



„Diunę: Proroctwo” zapowiadano już w 2019 r. Od tego czasu zmieniły się nie tylko nazwiska związane z projektem, ale również tytuł - początkowo nazwa serialu brzmiała "Dune: The Sisterhood", jednak teraz już wiemy, że "Dune: Prophecy" to ostateczna wersja serialowego prequelu filmów "Diuna" i "Diuna: Część druga". Akcja nadchodzącej produkcji rozgrywa się 10 tys. lat przed wydarzeniami z "Diuny", a fabuła skupia się na Valyi i Tuli Harkonnen - siostrach, które zakładają sektę Benne Gesserit, by przeciwstawić się siłom zagrażającym przyszłości ludzkości.



Nad całym prjektem czuwa Diane Ademu-John. W obsadzie znalazły się m.in. Emily Watson ("Czarnobyl") i Olivia Williams ("The Crown"), a także Travis Fimmel, Johdi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason i Shalom Brune-Franklin. Produkcja składa się z sześciu odcinków, które w większości wyreżyserowała Anna Foerster.