Tony Stark przez wiele lat nosił MCU na swoich barkach. To przecież on ufundował, pomagał Nickowi Fury'emu zbierać, a potem dowodził grupą najpotężniejszych superbohaterów na Ziemi. Widzowie go pokochali, głównie za sprawą charyzmy, którą obdarował go Robert Downey Jr. Niestety, prowadząc czwartą fazę uniwersum do końca, twórcy postanowili Iron Mana uśmiercić. Na "Avengers: Koniec gry" fanom przyszło więc ronić gorzkie łzy.



Spuścizna Tony'ego Starka wciąż ma wielki wpływ na rozwój uniwersum. Głównie za sprawą jego młodego ucznia - Petera Parkera/Spider-Mana. W "Czarnej Panterze: Wakandzie w moim sercu" pojawiła się jednak superbohaterka, której origin story w komiksach jest powiązane z Iron Manem. W filmach okazuje się jednak o wiele smutniejsze niż w oryginale.



