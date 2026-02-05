REKLAMA
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii

"Melania" to film, który w ostatnich dniach podlega tzw. hatewatchingowi. Jeśli ktokolwiek na niego idzie, to tylko po to, by móc go obśmiać i wytknąć, jak bardzo jest zły. Coś o tym wiem, bo sam jestem w gronie takich osób. Jedno z amerykańskich kin postanowiło w dość niecodzienny sposób rozpromować film. Nie spodobało się to Amazonowi.

Adam Kudyba
melania trump dokument kino
W kinie całego świata nie brakuje dokumentalnych filmów, które bardziej przypominają tanie propagandówki niż rzetelne, wnikliwe analizy bohaterów, których życie pokazują. Nie inaczej jest z "Melanią", poświęconą obecnej Pierwszej Damie USA, Melanii Trump, a konkretniej jej przygotowaniom do inauguracji rozpoczynającej kadencję jej męża jako Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakby tego było mało, reżyser filmu, Brett Ratner, wcześniej oskarżany o molestowanie seksualne przez kilka aktorek, okazał się gościem na wyspie Jeffreya Epsteina. Teraz okazuje się, że Amazon wycofał "Melanię" z jednego z kin bo...nie spodobała mu się forma reklamy tej produkcji.

Amazon nie pozwala na drwiny z Melanii Trump

W Oregonie istnieje kino Lake Theater and Cafe. Jak podaje Hollywood Reporter, miejsce to jest od dawna znane ze swojej kreatywności i pomysłowości, jeśli chodzi o promowanie znajdujących się w jego repertuarze filmów. Jasne było, że i na "Melanię" znajdzie się jakiś ciekawy koncept. Kino reklamowało film Bretta Ratnera następującymi hasłami: "Czy Melania nosi ubrania Prady? Przekonaj się w piątek", "Aby pokonać wroga, musisz go znać. "Melania" rusza w piątek".

Melania - zwiastun filmu

Portal poinformował, że taka forma promocji nie spodobała się Amazonowi. Firma, odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję "Melanii" skontaktowała się z kinem, a w trakcie rozmowy miała zostać wysunięta prośba o wycofanie filmu z repertuaru. Jordan Perry, menadżer kina, stwierdził, że "studio nie było zadowolone i nie doceniło ich podejścia do promowania filmu wśród publiczności".

Sama publiczność miała być początkowo zaskoczona i niezbyt przychylnie nastawiona do tego, że film Bretta Ratnera w ogóle znalazł się w ofercie kina. Perry ujawnił, że otrzymywali dużo wiadomości i recenzji na swojej stronie w Google, które obustronnie krytykowały kino: albo za wyświetlanie "Melanii", albo za, zdaniem autorów, pogardliwe, lekceważące nastawienie do dokumentu o pierwszej damie. Film został rzeczywiście zdjęty, a zamiast tego wyświetlono napis: "Amazon dzwonił. Nasz napis ich wkurzył. Wszystkie pokazy "Melanii" zostały odwołane. Zamiast tego okaż swoje wsparcie Whole Foods"

"Melania" jest dostępna do obejrzenia w kinach.

05.02.2026 12:32
