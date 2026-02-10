Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona

Amazon wydał grube miliony na dokument o żonie Donalda Trumpa. Spora część tej kwoty miała pójść na licencje muzyczne. Kompozytor dopiero po fakcie dowiedział się, że w filmie wykorzystano utwór stworzony przez niego specjalnie na potrzeby "Nici widmo". Razem z jej reżyserem Paulem Thomasem Andersonem żąda usunięcia piosenki z "Melanii".

Rafał Christ
melania amazon muzyka nić widmo co obejrzeć
REKLAMA

Nowego filmu Amazona pewnie jeszcze nie widzieliście. Nie, nie trafił on na Prime Video. 30 stycznia zadebiutował na wielkich ekranach. Nie dość że krytycy zmieszali "Melanię" z błotem (10 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), to jeszcze nie cieszy się ona dużym wzięciem. Ba! Internauci mają z niej bekę i wrzucają zdjęcia pustych sal kinowych na seansach kinowych. Trudno wręcz znaleźć inny dokument, który byłby tak szykanowany ze względu na słabą frekwencję. Gdzie - weźmy to pod uwagę - "słaba frekwencja" jest pojęciem względnym.

Od czasu swojej premiery "Melania" zarobiła na całym świecie ponad 13,5 mln dol. Jak na dokument jest to bardzo dobry wynik. Aczkolwiek dokumenty zazwyczaj (a właściwie nigdy) nie kosztują tyle pieniędzy. Na film o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych Amazon wydał 40 mln, a potem dorzucił jeszcze 35 mln na marketing. Przy łącznie 75 mln wyniki w box offisie nie wyglądają więc dobrze.

REKLAMA

Melania - czy muzyka zniknie z filmu Amazona?

Jak podaje WorldOfReel, na premierze dokumentu reżyser Brett Ratner tłumaczył, że tak spory budżet w dużej mierze wynika z licencji na muzykę. I tu pojawiają się schody. Okazuje się, że twórcy "Melanii" wykorzystali utwór ze ścieżki dźwiękowej "Nici widmo". Jej reżyser Paul Thomas Anderson i kompozytor Jonny Greenwood dowiedzieli się o tym już po fakcie i są oburzeni.

Zwrócono naszą uwagę na fakt, że fragment muzyki z "Nici widmo" został wykorzystany w dokumencie "Melania". Choć Jonny Greenwood nie posiada praw autorskich do tej ścieżki dźwiękowej, Universal nie skonsultował z nim wykorzystania utworu przez stronę trzecią, co stanowi naruszenie jego umowy kompozytorskiej. W związku z tym Jonny oraz Paul Thomas Anderson poprosili o usunięcie utworu z dokumentu

- Paul Thomas Anderson i Jonny Greenwood napisali w oświadczeniu przekazanym Variety.

Sprawa rozchodzi się o utwór "Barbara Rose", który Jonny Greenwood skomponował specjalnie na potrzeby "Nici widmo". Biorąc jednak pod uwagę, że "Melania" od jakiegoś czasu jest już grana w kinach, żądania twórców filmu z 2017 roku, nie zostaną spełnione.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
10.02.2026 12:02
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Donald TrumpPrime Video
Najnowsze
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA