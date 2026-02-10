Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona

Ładowanie...

Nowego filmu Amazona pewnie jeszcze nie widzieliście. Nie, nie trafił on na Prime Video. 30 stycznia zadebiutował na wielkich ekranach. Nie dość że krytycy zmieszali "Melanię" z błotem (10 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), to jeszcze nie cieszy się ona dużym wzięciem. Ba! Internauci mają z niej bekę i wrzucają zdjęcia pustych sal kinowych na seansach kinowych. Trudno wręcz znaleźć inny dokument, który byłby tak szykanowany ze względu na słabą frekwencję. Gdzie - weźmy to pod uwagę - "słaba frekwencja" jest pojęciem względnym.



Od czasu swojej premiery "Melania" zarobiła na całym świecie ponad 13,5 mln dol. Jak na dokument jest to bardzo dobry wynik. Aczkolwiek dokumenty zazwyczaj (a właściwie nigdy) nie kosztują tyle pieniędzy. Na film o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych Amazon wydał 40 mln, a potem dorzucił jeszcze 35 mln na marketing. Przy łącznie 75 mln wyniki w box offisie nie wyglądają więc dobrze.

REKLAMA

Melania - czy muzyka zniknie z filmu Amazona?

Jak podaje WorldOfReel, na premierze dokumentu reżyser Brett Ratner tłumaczył, że tak spory budżet w dużej mierze wynika z licencji na muzykę. I tu pojawiają się schody. Okazuje się, że twórcy "Melanii" wykorzystali utwór ze ścieżki dźwiękowej "Nici widmo". Jej reżyser Paul Thomas Anderson i kompozytor Jonny Greenwood dowiedzieli się o tym już po fakcie i są oburzeni.

Zwrócono naszą uwagę na fakt, że fragment muzyki z "Nici widmo" został wykorzystany w dokumencie "Melania". Choć Jonny Greenwood nie posiada praw autorskich do tej ścieżki dźwiękowej, Universal nie skonsultował z nim wykorzystania utworu przez stronę trzecią, co stanowi naruszenie jego umowy kompozytorskiej. W związku z tym Jonny oraz Paul Thomas Anderson poprosili o usunięcie utworu z dokumentu - Paul Thomas Anderson i Jonny Greenwood napisali w oświadczeniu przekazanym Variety.

Sprawa rozchodzi się o utwór "Barbara Rose", który Jonny Greenwood skomponował specjalnie na potrzeby "Nici widmo". Biorąc jednak pod uwagę, że "Melania" od jakiegoś czasu jest już grana w kinach, żądania twórców filmu z 2017 roku, nie zostaną spełnione.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 10.02.2026 12:02

Ładowanie...