Nowy Harlan Coben podbije Netfliksa w Polsce. O co zakład, że tak będzie?

Netflix zrobił to przecież już 2 razy. W 2020 roku premierę miał serial „W głębi lasu”. Był to drugi wyprodukowany przez platformę polski serial, który opowiadał o zbrodni sprzed lat, którą musi rozwiązać warszawski prokurator (Grzegorz Damięcki). Świetna obsada, gęsta fabuła i przede wszystkim umiejętnie zarządzający napięciem scenariusz, sprawiły, że serial przez dobrych kilku tygodni nie schodził z listy najpopularniejszych produkcji serwisu.



2 lata później premierę miał „Zachowaj spokój”. Miniserial opowiadał o kobiecie (Magdalena Boczarska), która za wszelką cenę próbuje odnaleźć swojego zaginionego syna. Choć serial nie doczekał się tak pozytywnych ocen, jak jego poprzednik, to i tak doskonale się oglądał.



Nowa produkcja ma ambicję powtórzyć sukces poprzedników. „Tylko jedno spojrzenie” może pochwalić się świetną obsadą (Maria Dębska, Cezary Łukaszewicz, Piotr Stramowski, Mirosław Zbrojewicz), ale także frapującym, bardzo cobenowskim punktem wyjścia. Książka, na podstawie której napisano scenariusz, opowiada o Grace (zagra ją właśnie Maria Dębska), która jak gdyby nigdy nic przegląda fotografie z rodzinnej wycieczki, gdy trafia na fotografię, której nie rozpoznaje, choć jedna z osób na niej przypomina jej męża sprzed 20 lat. Kobieta jest tym bardziej zaskoczona, że ów mąż znika w niewyjaśnionych okolicznościach.