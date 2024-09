Michael Keaton tak naprawdę nazywa się zupełnie inaczej. Zamierza wrócić do prawdziwego nazwiska

Długo oczekiwana kontynuacja kultowego obrazy Tima Burtona - „Beetlejuice Beetlejuice” - pozwoliła Michaelowi Keatonowi powrócić do tytułowej roli po trzydziestu sześciu latach. Film celuje w 100 mln dol. w weekend otwarcia w krajowych box office i choć recenzje zbiera dość mieszane, z pewnością ma na to szansę.



Długo oczekiwana kontynuacja może być zarazem ostatnim filmem, w którym nominowany do Oscara i uwielbiany gwiazdor będzie wymieniony właśnie jako Michael Keaton. To nazwisko jest bowiem w rzeczywistości jego pseudonimem artystycznym, z którego korzysta od początku kariery w 1979 r. 73-letni aktor (swoją drogą urodziny obchodzi w dniu pisania tego tekstu - 5 sierpnia!) najwyraźniej chciałby już przestać chować za nim swoje prawdziwe nazwisko: Douglas.