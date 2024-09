W tym filmie w roli słynnego muzyka wystąpiła małpa (serio!). I… to działa (podobno)

Pierwsze informacje na temat "Better Mana" pojawiły się w 2021 roku. Od samego początku jako reżyser i współscenarzysta w projekt zaangażowany był Michael Gracey. Początkowo film zapowiadał się na zwykły biopic muzyczny, jakich w ostatnich latach dostaliśmy całkiem sporo. Fabuła ma bowiem przekrojowo pokazywać 30 lat kariery Robbie'ego Williamsa - przeprowadzić nad od sukcesu Take That przez wszystkie najważniejsze wzloty i upadki piosenkarza. Wraz z kolejnymi doniesieniami na temat projektu zaczęło się robić... dziwnie.



Mówiło się co prawda, że film ma "zreinterpretować i zrekontekstualizować" część piosenek Robbie'ego Williamsa. Ale żeby od razu robić z niego małpę? Tak, niech to wybrzmi: w roli muzyka zobaczymy wygenerowaną komputerowo małpę, której sam zainteresowany podkłada głos. Ma to jednak więcej sensu, niż mogłoby się wydawać.