"Piekło mężczyzn" jest wtedy, gdy kobiety mają czelność skorzystać z męskiej toalety. Takie rzeczy opowiada były członek Ekipy

Kilometrowe kolejki do damskich toalet to problem, który powtarza się niemal zawsze. Weekend w galerii? Duży koncert? Obiad w restauracji? W niemal każdej sytuacji, chcąc dotrzeć do damskiej toalety, kobiety muszą wystać swoje. A staniu i nerwowemu oczekiwaniu na swoją kolej towarzyszy z reguły pełne zazdrości spojrzenie na drzwi obok, skąd co jakiś czas wychodzi zadowolony facet, wycierając mokre dłonie o spodnie. Co odważniejsza dziewczyna myśli: "pieprzyć konsekwencje", mija trzy pisuary i wchodzi do kabiny, modląc się, by wychodząc nie zobaczyć tego, czego bardzo by nie chciała. Załatwia sprawę, wychodzi. Po wszystkim. Można uciekać. Niektóre kobiety natomiast uparcie stoją w długiej kolejce, wpatrując się w metalowe kółko na drzwiach, bo wpojone zasady nie pozwalają przekroczyć im ustalonej odgórnie granicy w związku z oznaczeniami toalet. Jednak podczas większych wydarzeń, kiedy liczba ludzi jest już tak ogromna, że spokojnie można zniknąć w tłumie, podział na damską i męską toaletę zanika. Swoje oburzenie musiał przy tym wyrazić Tromba, były członek Ekipy Friza, który nie mógł przełknąć tego, że dziewczyny zaczęły szturmem podbijać męską łazienkę i podzielił się swoimi złotymi myślami w mediach społecznościowych.