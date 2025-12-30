REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Miś Uszatek uratowany. Porwano go dla okupu

Miś Uszatek oraz jego mali koledzy znani z bajek spod szyldu Se-Ma-For zostali uratowani. W toku śledztwa w sprawie przestępstw gospodarczych, których miały dopuścić się osoby zarządzające studiem, do Urzędu Miasta Łodzi zgłosiła się osoba, która zarządała kilkuset tysięcy złotych w zamian za oddanie cennych lalek.

Anna Bortniak
mis uszatek porwany dla okupu o co chodzi
REKLAMA

Pod koniec roku ofiarą porwania padł nie tylko Miś Uszatek, ale również jego kolega Miś Colargol, Pingwin Pik-Pok, Wróbel Ćwirek oraz koty Filemon i Bonifacy. Porywacz z pewnością wiedział, jaki skarb trzyma w swoich dłoniach - w końcu to właśnie na bajkach ze wspomnianymi bohaterami w rolach głównych wychowało się kilka pokoleń. W związku z tym postanowił zażądać za eksponaty sporej sumki w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Sprawa może wydawać się śmieszna, choć w rzeczywistości było poważnie. Na szczęście reakcja łódzkiej policji oraz prokuratury była błyskawiczna i lalki zostały odzyskane.

REKLAMA

Miś Uszatek i inne eksponaty z popularnych bajek zabezpieczone przez prokuraturę

O pomyślnym zakończeniu akcji poinformował Urząd Miasta Łodzi:

Łódź od lat starała się zabezpieczyć eksponaty Studia Małych Form Filmowych, znanego powszechnie jako Se-Ma-For. To właśnie w łódzkiej wytwórni filmów i seriali animowanych powstały kultowe bajki z równie kultowymi bohaterami: misiem Uszatkiem, pingwinem Pik-Pokiem, wróblem Ćwirkiem, kotami Filemonem i Bonifacym czy misiem Colargolem. (...) Znane z bajek oryginalne lalki łódzkich bohaterów oraz elementy scenografii trafiły tuż przed wigilią Bożego Narodzenia w zapieczętowanych pojemnikach do EC1

- głosi komunikat.

Lalki są zatem bezpieczne. Ale jak właściwie doszło do tego wydarzenia?

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy osoby zarządzające Fundacją Filmową "Se-Ma-For" oraz spółką "Se-Ma-For" miały otrzymać od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 1,5 mln zł dotacji na zrealizowanie produkcji "Serce w murze". TVN24 podaje, że środki nie zostały jednak zwrócone, w związku z czym wspomniane osoby zostały wezwane do zapłaty i poddane egzekucji komorniczej. Właśnie wtedy mienie studia Se-Ma-For zaginęło. Aż pewnego dnia z Urzędem Miasta Łodzi skontaktowała się pewna osoba.

Skontaktowała się z nami osoba twierdząca, że jest w posiadaniu lalek i zaproponowała ich odkupienie za kilkaset tysięcy złotych. Pod wskazanym warszawskim adresem rzeczywiście znaleźliśmy eksponaty studia "Se-Ma-For", pokazano nam także dokumenty rzekomo świadczące o prawie własności. Od razu powiadomiliśmy prokuraturę i poprosiliśmy o zabezpieczenie eksponatów

- poinformował w komunikacie Błażej Moder, dyrektor EC1.

Odnaleziony eksponaty zostały wydane 22 grudnia, a ich oględziny procesowe mają odbyć się w połowie stycznia.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.12.2025 18:55
Tagi: Bajki dla dzieci
Najnowsze
16:01
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem
Aktualizacja: 2025-12-30T16:01:00+01:00
15:37
Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Aktualizacja: 2025-12-30T15:37:17+01:00
15:27
Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
Aktualizacja: 2025-12-30T15:27:49+01:00
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA