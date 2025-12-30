Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
I po co studiom tak wielkie budżety? Po co rzucać pieniędzmi w niepewne projekty? Największe filmowe wtopy finansowe 2025 r. pokazują, że wytwórnie w kwestiach biznesowych nie poszły z duchem czasu.
Choć mogłoby się wydawać, że nad realizacją wielkich produkcji czuwa sztab specjalistów, którzy wiedzą, co robią, wielkie finansowe wtopy sugerują coś zgoła innego. Budżety filmów wcale niebędących pewniakami, tytułów w gruncie rzeczy ryzykownych, są pompowane do do granic absurdu. Przykładowo: film Luki Guadagnino, „Po polowaniu”, kosztował aż 80 mln dolarów, z czego aż 20 mln poszło do Julii Roberts. Kto do tego dopuścił? Rozumiem, że wytwórnie są wciąż w dużej mierze prowadzone przez ludzi, którzy budowali swoje kariery w epoce, gdy odpowiednie nazwisko na plakacie mogło przesądzić o sukcesie obrazu - te czasy są już jednak dawno za nami. Nie wspominając o tym, że Roberts od bardzo dawna nie wystąpiła w żadnym blockbusterowym hicie, a poprzednie trzy filmy reżysera również poniosły porażki w box office.
Za duże, nierozsądne budżety to jeden z kluczowych problemów. Poza tym filmom zdecydowanie nie pomagają kontrowersje, kiepskie i brzydkie zwiastuny (i w ogóle mizerny, nieprzemyślany marketing) rozczarowujący dobór obsady w adaptacjach, opóźnienia premier, znudzenie daną formułą, adaptowanie nieinteresujących scenariuszy. Słowem: zmora naszych czasów.
Ostatnie miesiące obfitowały w takie produkcje. Poniżej znajdziecie listę największych box-officowych klap 2025 r., sporządzoną w oparciu o raporty dot. wpływów, budżetów i szacowanych strat z wielu źródeł. Niektóre liczby są przybliżone, ponieważ pełne dane nie zostały upublicznione.
Filmy: największe finansowe klapy 2025 r.
- „Królewna Śnieżka” - szacowana strata: ~200 mln USD+
Niektóre media twierdzą, że film kosztował 350 mln dolarów - a to oznaczałoby, że Disney mógł stracić jeszcze więcej. Na razie trzymamy się jednak „oficjalnego”, raportowanego budżetu 270 mln dol., zestawionego z mniej więcej 205 mln dol. wpływów na świecie. Wziąwszy pod uwagę dodatkowe miliony wydane na marketing, otrzymujemy największą finansową porażkę roku.
- „Mission: Impossible - Final Reckoning” - szacowana strata: ~150 mln+
Jasne, film zarobił 595 mln dol. globalnie, ale ten sequel z Tomem Cruise’em kosztował ponad 400 mln i nie dobił do kasowych wyników poprzednich części. Branżowe media mogą zaklinać rzeczywistość, ale ten tytuł ewidentnie znalazł się pod kreską i okazał się dużą stratą dla Paramount. Sytuacja jest na tyle poważna, że nie ma co liczyć na kolejną odsłonę, dopóki nie dojdzie do rebootu - zapewne dopiero w następnej dekadzie. Szkoda: to to naprawdę solidne kino akcji.
- „Tron: Ares” - szacowana strata: ~132 mln+
Źródła Deadline’a twierdzą, że film kosztował w rzeczywistości 220 mln dol., a nie pierwotnie podawane 170. Zgadza się - blisko ćwierć miliarda na film, o który nikt nie prosił. Te 142 mln zielonych ze światowego box office’u to w tym kontekście kpina. Jak ujął to jeden z agentów cytowany przez prasę branżową: „Szczerze mówiąc, nie było na to żadnej konkretnej wizji. To, że Disney wydał ćwierć miliarda dolarów na film z Jaredem Leto we franczyzie, która nie działa od czterech dekad, to szaleństwo”.
- „Uciekinier” - szacowana strata: ~100 mln+
Kolejna wysokobudżetowa klapa (110 mln dolarów na produkcję). Co poszło nie tak? Teorii jest sporo. Paramount wyraźnie wierzył, że Glen Powell „otworzy” film samym nazwiskiem. Słaba i źle sprofilowana promocja poległa w walce o zainteresowanie publiczności. Dorzućmy co najwyżej letnie recenzje i marny „szeptany” marketing.
- „Po polowaniu” - szacowana strata: ~90 mln+
80 mln budżetu i zaledwie 9 mln zarobku na świecie. Katastrofa zarówno finansowa, jak i artystyczna - krytycy i widzowie nie zostawili na filmie suchej nitki.
- „Elio” - szacowana strata: ~100 mln+
Oryginalne sci-fi Pixara wypadło poniżej oczekiwań, zarabiając 154 mln dol. przy budżecie, którego nadal nie jesteśmy pewni. Oficjalna wersja Disneya mówi o 150 mln. Jednak źródła The Hollywood Reporter, w tym były członek ekipy, sugerują, że było to raczej około 250 mln. Z pewnością nie pomogło też to, że wersja pierwotnego reżysera, Adriana Moliny, została gruntownie przerobiona po jego zwolnieniu.
- „Mickey 17” - szacowana strata: ~80 mln
Dokrętki, mizerny marketing, dodatkowe koszty i kolejne przesuwanie premiery na pewno nie pomogły. Wielka szkoda, bo to naprawdę dobre kino.
- „The Smashing Machine” - szacowana strata: ~40 mln+
Arthouse’owa próba Dwayne’a Johnsona zarobiła jedynie 21 mln dol. Choć Johnson był świetny jako zmagający się z demonami fighter MMA, film okazał się dla jego fanów co najwyżej ciekawostką. Na tym etapie kariery Rocka, najbardziej niezawodną drogą do kasowego sukcesu są, niestety, duże franczyzy: „Fast & Furious”, „Jumanji” albo „Jungle Cruise”.
- „The Alto Knights” - szacowana strata: ~50 mln+
Barry Levinson dostał 50 mln dol. na swój gangsterski film z Robertem De Niro. Tytuł bywa opisywany jako „oczko w głowie” szefa Warner Bros., Davida Zaslava. A jednak swoją światową przygodę zakończył na zaledwie 10 mln dolarów.
- „A Big Bold Beautiful Journey” - szacowana strata: ~35 mln+
Romantyczne fantasy Sony zarobiło około 20 mln dolarów przy 45 mln dolarów netto budżetu produkcyjnego (nie są to, rzecz jasna, wszystkie koszta). Dostało kategorię wiekową R - dziwna sprawa jak na romans z Margot Robbie i Colinem Farrellem na froncie. Na domiar złego Sony zapłaciło 50 mln dolarów za „gorący pakiet” na EFM 2024. A i recenzje nie zachęcały. Summa summarum: poważny cios w karierę Kogonady.
- „Pocałunek kobiety-pająka” - szacowana strata: ~35 mln+
Mimo obecności Jennifer Lopez ten musical okazał się klapą. Przy raportowanym budżecie produkcyjnym około 30 mln+, zarobił zaledwie mniej więcej 2 mln dolarów na świecie, co oznacza poważne straty komercyjne dla finansujących. Jakikolwiek oscarowy szum po premierze w Sundance w ostatnich lat całkowicie ucichł.
Czytaj więcej:
- Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
- Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
- Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
- Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
- Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale