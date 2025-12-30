REKLAMA
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem

I tak się właśnie powinno rozpoczynać nowy rok. Z nostalgią i przytupem. Już 1 stycznia fani polskiego fantasy będą mogli obejrzeć "Wiedźmina". Ale nie tego od Netfliksa. Tego lepszego. Z lat 00'.

wiedźmin fantasy polska co obejrzeć tv
To ta lepsza adaptacja, bo w pełni nasza. W "Wiedźminie" z 2001 roku nie widać milionów dolarów, nie ma widowiskowych scen walk i Henry'ego Cavilla nie da się spotkać. A jednak bez wątpienia coś w sobie ma. W końcu ciągle się go pamięta, ciągle się o nim mówi. Może ironicznie, może nawet z poczuciem żenady, ale bez wątpienia polska adaptacja prozy Andrzeja Sapkowskiego uchodzi dzisiaj za kultową.

Gdy pojawił się "Wiedźmin" od Netfliksa fani ucieszyli się na wieść, że Michał Żebrowski na swój sposób powróci do roli z polskiego filmu (a potem również z gier CD Projekt Red), podkładając głos Henry'emu Cavillowi w rodzimej wersji językowej. To najlepiej pokazuje, że pałamy nostalgią do produkcji z chaotycznym montażem, tragicznym scenariuszem i gumowymi smokami.

Wiedźmin - gdzie obejrzeć polskie fantasy?

Nie oszukujmy się: "Wiedźmin" z 2001 roku był totalną porażką - artystyczną i komercyjną. Z brakiem jakichkolwiek walorów artystycznych stał się memem, zanim w ogóle wiedzieliśmy, czym są memy. Z czasem jednak zaczęliśmy na niego spoglądać łagodniej. Wszystko przez to, że po sukcesie gier CD Projekt Red i serialu Netfliksa traktujemy go już jako artefakt minionej epoki.

Nie brakuje również głosów, że w czasie premiery prawdopodobnie oceniliśmy tego naszego "Wiedźmina" zbyt krytycznie. Może on wcale nie jest taki zły? Teraz nadarza się idealna okazja, aby to sprawdzić. Rodzimy film fantasy zostanie wyemitowany w telewizji, żeby fani fantasy mogli dobrze rozpocząć nowy rok.

W telewizji "Wiedźmina" będziecie mogli obejrzeć już 1 stycznia o 21:00 na antenie Zoom TV. A jakbyście się nie wyrobili (albo chcieli sobie produkcję szybko powtórzyć) to stacja wyemituje film również w niedzielę 4 stycznia o 12:40.

Więcej o fantasy poczytasz na Spider's Web:

