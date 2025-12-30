Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Reklama piwa z Tomaszem Karolakiem w roli Świętego Mikołaja wzbudziła sporo negatywnych emocji. W sprawie szeroko komentowanego spotu reklamowego alkoholu głos zabrała również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w związku z napływającymi zażaleniami ze strony zbulwersowanych widzów, wezwała nadawców do zaprzestania emisji tej reklamy.
Reklamy alkoholu już od dłuższego czasu budzą niesmak, a wielu celebrytów poniosło już konsekwencje wynikające z promowania trunków. Święta Bożego Narodzenia to jednak szczególny czas, dlatego najpewniej to właśnie z tego powodu spot reklamowy z Tomaszem Karolakiem w roli Świętego Mikołaja wyjątkowo oburzył widzów.
Popularny aktor ubrany w strój Świętego Mikołaja wypada z kominka, taszcząc ze sobą sporych rozmiarów czerwony wór, z którego dobiega dźwięk uderzających o siebie szklanych butelek. Mężczyzna siada na fotelu, za którym znajduje się "choinka" z zielonych butelek i układa na pieńku piwo Łomża, po czym otwiera jedno z nich. Chwaląc jego smak, wkłada "prezenty" z powrotem do wora i zabiera je ze sobą.
Po pokazaniu reklamy na markę wylała się fala krytyki. W mediach społecznościowych internauci podkreślali, jak dużą szkodliwość niesie spot, dzieląc się swoimi przeżyciami związanymi z posiadaniem alkoholika w rodzinie. Zażalenia otrzymała również KRRiT, która zdecydowała, że reklama piwa nie będzie już dalej emitowana.
KRRiT zakazuje reklamy piwa Łomża z Karolakiem
Po tym, gdy do KRRiT wpłynęło ponad 20 zażaleń na reklamę piwa, nadawcy zostali wezwani do natychmiastowego zaprzestania emisji spotu. Wezwanie otrzymała m.in. Telewizja Polska oraz 68 programów koncesjonowanych - podaje Press.pl.
W skargach podkreślano, że reklama godzi "w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem postaci św. Mikołaja". To zaś - jak dodaje Rada - może naruszać art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji.
Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt
- wyjaśniła Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT.
Marka Łomża nie odniosła się na ten moment do sprawy i wyłączyła możliwość dodawania komentarzy pod opublikowaną 2 grudnia reklamą.
