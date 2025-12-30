REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni

Reklama piwa z Tomaszem Karolakiem w roli Świętego Mikołaja wzbudziła sporo negatywnych emocji. W sprawie szeroko komentowanego spotu reklamowego alkoholu głos zabrała również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w związku z napływającymi zażaleniami ze strony zbulwersowanych widzów, wezwała nadawców do zaprzestania emisji tej reklamy.

Anna Bortniak
karolak reklama piwa krrit zakaz emisji lomza
REKLAMA

Reklamy alkoholu już od dłuższego czasu budzą niesmak, a wielu celebrytów poniosło już konsekwencje wynikające z promowania trunków. Święta Bożego Narodzenia to jednak szczególny czas, dlatego najpewniej to właśnie z tego powodu spot reklamowy z Tomaszem Karolakiem w roli Świętego Mikołaja wyjątkowo oburzył widzów.

Popularny aktor ubrany w strój Świętego Mikołaja wypada z kominka, taszcząc ze sobą sporych rozmiarów czerwony wór, z którego dobiega dźwięk uderzających o siebie szklanych butelek. Mężczyzna siada na fotelu, za którym znajduje się "choinka" z zielonych butelek i układa na pieńku piwo Łomża, po czym otwiera jedno z nich. Chwaląc jego smak, wkłada "prezenty" z powrotem do wora i zabiera je ze sobą.

Po pokazaniu reklamy na markę wylała się fala krytyki. W mediach społecznościowych internauci podkreślali, jak dużą szkodliwość niesie spot, dzieląc się swoimi przeżyciami związanymi z posiadaniem alkoholika w rodzinie. Zażalenia otrzymała również KRRiT, która zdecydowała, że reklama piwa nie będzie już dalej emitowana.

REKLAMA

KRRiT zakazuje reklamy piwa Łomża z Karolakiem

Po tym, gdy do KRRiT wpłynęło ponad 20 zażaleń na reklamę piwa, nadawcy zostali wezwani do natychmiastowego zaprzestania emisji spotu. Wezwanie otrzymała m.in. Telewizja Polska oraz 68 programów koncesjonowanych - podaje Press.pl.

W skargach podkreślano, że reklama godzi "w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem postaci św. Mikołaja". To zaś - jak dodaje Rada - może naruszać art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji.

Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt

- wyjaśniła Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT.

Marka Łomża nie odniosła się na ten moment do sprawy i wyłączyła możliwość dodawania komentarzy pod opublikowaną 2 grudnia reklamą.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.12.2025 13:57
Tagi: Tomasz Karolak
Najnowsze
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA