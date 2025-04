Ten zwiastun potwierdza, że czeka nas największe widowisko akcji tego roku. Zdecydujecie się je zaakceptować?

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" początkowo znane było jako "Mission: Impossible - The Final Reckoning - Part 2", bo to bezpośrednia kontynuacja poprzedniej odsłony przygód agenta Ethana Hunta. W jej finale główny bohater wyszedł z niezłych opresji, ale podjętej wcześniej misji jeszcze do końca nie doprowadził. Ma to zrobić właśnie teraz.