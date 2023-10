Nie chcieliście oglądać tego filmu akcji w kinach, to chociaż w domu go zobaczcie. Trafił już na VOD

"Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" to film stworzony do oglądania na wielkim ekranie. Współczesne kino atrakcji w najlepszym tego określenia znaczeniu. Akcja pędzi tu na złamanie karku, a Tom Cruise ściga się sam ze sobą w wykonywaniu coraz bardziej widowiskowych akrobacji kaskaderskich. W finałowej scenie w pociągu adrenalina wbija w fotel, z którego wstaje się potem chwiejąc na własnych nogach.



Wyjątkowość tego filmu nie kryje się jedynie w blockbusterowej przesadzie. Jest on bardzo oldschoolowy, tylko podany z nowoczesną emfazą. Paranoja charakterystyczna dla thrillerów szpiegowskich z okresu zimnej wojny, nabiera tu świeżego wyrazu. Ethana Hunta nie gonią co prawda wszechobecni agenci ZSRR, ale zagraża mu sztuczna inteligencja. Nie dość, że ma dostęp do każdego podłączonego do sieci urządzenia, to jeszcze nie wiadomo, kogo przekabaciła albo zastraszyła, zmuszając do pomocy w przejęciu władzy nad światem.



Nie jest to film idealny, bo nie sposób opędzić się od wrażenia, że to prolog. Jako samodzielna opowieść niezbyt się tak naprawdę sprawdza. To wciąż jednak kino pełną gębą. Jeśli sięgniecie po nie dopiero teraz w zaciszu swojego domu, będziecie zazdrościć ludziom, którzy mieli okazję obejrzeć je na wielkim ekranie. A jeśli znaleźliście się wśród tych szczęśliwców, to podczas ponownego seansu przypomnicie sobie, jakie to było wspaniałe przeżycie.



"Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" obejrzycie na Amazon Prime Video i Rakuten TV.