Polskie kina toną w długach. Winowajców jest trzech, a ty dobrze ich znasz

Zastrzyk z mocną dawką frekwencyjną zapewnił polskim kinom niedawno "Barbenheimer". Na stan z zeszłego tygodnia "Barbie" i "Oppenheimera" obejrzało u nas łącznie około 3 mln widzów. Daje to nadzieję na powrót widzów przed wielki ekran, z których skutecznie wypędziła ich najpierw pandemia, a potem zwiększona inflacja i platformy streamingowe, co przełożyło się na znaczny skok zadłużenia kiniarzy w całym kraju.



Kina wciąż próbują odkopać się z pandemicznego dołka, bo w przeciwieństwie do innych branż nie mogą jeszcze cieszyć się powrotem do dobrej koniunktury z czasów sprzed szalejącego koronawirusa i lockdownów. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku wyświetlono u nas na wielkich ekranach 2,1 mln seansów, które obejrzało prawie 41,5 mln widzów. Chociaż to o ponad połowę większa frekwencja niż w 2021 roku, to jednak przy wynikach sprzed czterech lat (61,7 mln) wciąż wypada blado.



