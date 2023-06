Ten serial ma w sobie więcej Stephena Kinga niż większość adaptacji jego powieści. 2. sezon nareszcie w Polsce!

„Yellowjackets” to dzieło Ashley Lyle i Barta Nickersona - twórców, którzy zdecydowali się zmiksować metodę pisania seriali z epoki przedstreamingowej ze współczesną wrażliwością. Wyprodukowany dla stacji Showtime serial ma na pierwszy rzut oka aż nieprzyzwoicie wiele wspólnego z kultowymi już „Zagubionymi”. Podobnie jak w „Lost”, również tutaj mamy do czynienia z motywem katastrofy lotniczej, piętrzącymi się tajemnicami, licznymi przeskokami z jednej linii czasowej na drugą.



W 1996 roku prywatny samolot transportujący dziewczęcą drużynę piłkarską na rozgrywki ogólnokrajowe rozbija się gdzieś w lasach Ontario. Grupa 17-latek spędza tam 19 miesięcy, czekając na ratunek i próbując przetrwać. Nie wiemy, co dokładnie się wówczas wydarzyło - z czasem ułamki retrospekcji, rozmów i innych tropów pomagają nam odtworzyć przebieg zdarzeń z tamtego okresu.



Druga linia czasowa zabiera nas do roku 2021. Dorosłe już bohaterki na różne sposoby próbują poradzić sobie z traumatycznymi wspomnieniami. Pewnego dnia pojawia się jednak ktoś, kto twierdzi, że wie, co zrobiły 25 lat temu. W ten sposób chłodna, kryminalna opowieść o straumatyzowanych czterdziestolatkach przeplata się z czymś na kształt mariażu „Zagubionych” i „Władców much”, nad którymi unosi się duch samego Stephena Kinga.



„Yellowjackets” jest bowiem historią wielowarstwową, utkaną z serii początkowo nieoczywistych powiązań i niuansów, momentami trudny i mroczny, kiedy indziej - zadziwiająco brutalny i krwawy. To dobrze przemyślana historia, której rzadko kiedy przytrafiają się niespójności i innego rodzaju logiczne dziury. Serial, który lubi stawiać pytania i nieśpiesznie na nie odpowiadać. Na przykład: na ile to urazy psychiczne zmieniły osobowości dziewczyn, a na ile tych dziewiętnaście spędzonych w dziczy miesięcy wydobyło z nich pokłady siły, wytrwałości czy... okrucieństwa.



Czytaj też: