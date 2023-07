Nie wiesz co obejrzeć w streamingu? Tę kategorię powinien mieć każdy serwis VOD

Wszyscy to znamy: przychodzi wieczór po ciężkim dniu w szkole lub pracy i kiedy chcemy się zrelaksować przy jakimś filmie lub serialu, nagle do nas dociera, że spece od reklamy nie kłamią, kiedy promując daną platformę streamingową, używają wyświechtanego frazesu, wedle którego w ofercie serwisu każdy znajdzie coś dla siebie. Pół biedy, jeśli odpalamy usługę, bo chcemy obejrzeć coś konkretnego: o, na Disney+ wjechał nowy tytuł MCU, na Netfliksie pojawiło się świeżutkie teen drama, a o serialu HBO Max zrobiło się głośno, więc też warto go znać. Gorzej, gdy nie wiemy, na co mamy ochotę. Wtedy zalewa nas wodospad treści - od reality shows, przez true crime'y, po produkcje nagradzane czy w stylu "kropla drąży skałę".



Na szczęście każda z platform porządkuje swoją bibliotekę wedle kategorii. Możemy się śmiać, że "zobaczyć jeden taki tytuł, to widzieć wszystkie", ale to jest przecież idea gatunków - mają pomóc nam w wyborze odpowiedniej dla nas produkcji, bo na przykład obejrzeliśmy jeden akcyjniak z Sylvestrem Stallone i chcemy czegoś w podobnym stylu. Tylko jakby film i serial filmowi i serialowi nierówny. Jeden przypadł nam do gustu, ale drugi wcale już nie musi. I wtedy wracamy do punktu wyjścia, wpływając na przestwór oceanu treści platform VOD.



Czytaj także: